Hattrick begräbt Wieselburgs Titelchance

Nur mehr ein sportliches Wunder könnte den Kickern des SC Wieselburg den angepeilten Aufstieg in die 1. Landesliga bescheren. SCW-Coach Rudi Vogel betont jedoch: „Ich glaube nicht an Wunder. Für uns ist nach der Niederlage beim Tabellenschlusslicht leider die Chance auf den Meistertitel vorbei. Wir müssen das abhaken, nach vorne blicken und das Bestmögliche aus den verbleibenden zwei Partien machen.“ Die Erlauftaler wollen sich beim Duell am Mittwochabend gegen Gmünd, die zuletzt eine 0:7-Heimpleite gegen Purgstall kassierten, mit einem Erfolg vom heimischen Publikum verabschieden. Zum Saisonschluss in Schweiggers soll ebenfalls ein Sieg eingefahren werden. Für Vogel steht eines fest: „Wir wollen sechs Punkte erobern und die Saison ruhig zu Ende spielen. Wir haben keine Druck mehr, da wir akzeptieren müssen, dass St. Peter und Ybbs die Meisterschaft unter sich ausmachen werden.“ „Darf im Titelkampf

nicht passieren“Die 2:3-Pleite gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Amaliendorf ist für Wieselburgs Trainer auch Tage nach dem Spiel unbegreifbar.

Er gesteht: „So eine Leistung darf im Kampf um den Titel nicht passieren. Wir haben eine tolle Saison gespielt, aber anscheinend hat meine Mannschaft mit dem Druck nicht umgehen können. Leider hat mein Team gerade zum falschen Zeitpunkt einen extrem schlechten Tag erwischt. Wenn zwei Spieler auslassen, ist es zu verkraften, aber bei acht Spielern geht sich dann auch gegen den Tabellenletzten kein Erfolg aus.“ Das Argument, dass sein Team den Gegner unterschätzt hat, lässt er Vogel nicht gelten: „Unser Defensivverhalten und unsere Chancenauswertung war katastrophal. Wir haben Amaliendorf nicht unterschätzt, aber einfach die nötigen Tugenden nicht auf den Platz gebracht. Außerdem darf es nicht sein, dass Antonio Vidovic gegen uns drei Treffer erzielt. Drei Tage lang habe ich vor ihm gewarnt, aber leider umsonst.“