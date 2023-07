Herzogenburg holt Offensivduo

Herzogenburg hat seine Offensive doppelt verstärkt. Mit Osama El Zayat (21) kommt aus Lilienfeld ein Spieler für das seitliche Mittelfeld. „Wir kennen ihn aus der Liga. Er ist ein dynamischer, offensiv ausgerichteter Flügelspieler“, beschreibt der sportliche Leiter des SCH, Wolfgang Eder. Für den Sturm wurde die erst 16 Jahre alte Zukunftsaktie Nico Strohmaier aus der St. Pöltner Akademie geholt. Eder über den Stürmer aus dem Waldviertel: „Ein junger, hungriger Spieler. Ich denke, dass er den Sprung schaffen kann.“

Derbyfieber im Dirndltal

Beim SC Rabenstein musste sich Matthias Todt vergangener Woche einer Knieoperation (Kreuzband) unterziehen. Am Wochenende stehen im Rahmen des Dirndltalcups die ersten Tests unter Neo-Coach Stefan Windl auf dem Programm. Klar, dass die Raben als Favorit ins Turnier gehen. Das erste Duell steigt am Samstag (18 Uhr) gegen Gastgeber Hofstetten-Grünau. Die Finalspiele finden am 22. Juli in Frankenfels statt.