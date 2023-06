Herzogenburger jubeln trotz Niederlage

Geschafft, Herzogenburg bleibt drinnen! „Es ist ein Riesenballast abgefallen. Wir haben uns vorgenommen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Und haben es über 90 Minuten auch gut gemacht“, schilderte SCH-Trainer Marc Andre Unterhuber. Dennoch setzte es gegen den Titelkandidat Ybbs eine 0:1-Niederlage. Bitter: Mit dem gesperrten Regojevic und dem erkrankten Uzun fiel das Innenverteidiger-Pärchen aus. Unterhuber brachte Weixlbaum und stockte mit Surböck auf eine Fünferkette auf. Lange Zeit mit Erfolg, Herzogenburg ließ wenig zu. Beim Goldtor durch Hackl machte es Ybbs aber Klasse.

So war der SCH auf Schützenhilfe angewiesen und die gab es auch. Somit bleibt Herzogenburg das „worst case“-Szenario, nämlich in der letzten Runde bei Leader St. Peter gegen den Abstieg anzukämpfen, erspart. Schweiggers empfängt noch die aus dem Titelkampf ausgeschiedenen Wieselburger, ließ aber schon beim Schlusslicht aus und steigt als zweites Team ab.

„Der Druck, der abfällt, ist enorm. Wir hatten es schon vorher in der Hand, waren aber nicht in der Liga, es zu entscheiden“, schildert SCH-Sportchef Wolfgang Eder und mahnt, nachdem in den letzten Jahren schon öfters der Abstieg abgewendet werden musste. „Irgendwann wird es sich nicht mehr ausgehen, da springen wir nicht mehr von der Schippe.“

Müllner will kürzer treten

Einer der schon jetzt von Bord geht, ist Maximilian Müllner. „Leider Gottes“, so Eder. Der Mittelfeldspieler tritt aufgrund seiner Selbständigkeit kürzer und wird in einer unteren Liga spielen. Ansonsten wird der überwiegende Teil des Teams um Keeper Streicher, Spielmacher Zivkovic und Torjäger Yikilmaz beisammen bleiben. Mit dem Trainer. „Das war nicht abhängig von der Ligazugehörigkeit“, hätten Eder und Co mit Unterhuber auch in der Gebietsliga zusammengearbeitet.