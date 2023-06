Hinterberger stellt SCW-Torrekord ein

Nach dem Vizemeistertitel in der Saison 2021/2022 landeten die Kicker des SC Wieselburg dieses Mal auf dem dritten Endrang. Zum Abschluss mussten sich die Braustädter mit einem 2:2-Remis bei Absteiger Schweiggers zufriedengeben. Für SCW-Coach Rudi Vogel schmerzt der Punkteverlust im Saisonfinish aber nicht mehr allzu sehr, wie er gesteht: „Für uns war es leider nicht mehr ausschlaggebend. Ich hätte natürlich gerne die Saison mit einem Sieg beendet, aber leider haben wir speziell in der ersten Halbzeit zu viele Topchancen leichtfertig vergeben. Am Ende sind wir dann dafür bestraft worden.“ Da Meister St. Peter die letzten drei Meisterschaftsbegegnungen für sich entscheiden konnte, kann Vogel endlich auch die schmerzhafte Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Amaliendorf abhaken: „Auch, wenn wir damals gewonnen hätten, wäre für uns der Titel aufgrund der Serie von St. Peter nicht mehr zu holen gewesen. Die Niederlage gegen Amaliendorf war deshalb nicht ausschlaggebend.“ Die Braustädter basteln aktuell am Kader für die kommende Saison. Neben Mittelfeldspieler Marco Talir wechselt nun auch ein Mittelfeldallrounder nach Wieselburg. Der 21-jährige Dominik Latschbacher wechselt von Gebietsligist Euratsfeld in die Braustadt. Mit Gabriel Hinterberger stellt der SCW den Torschützenkönig. Der Goalgetter erzielte mit seinem verwandelten Elfmeter in Schweiggers seinen 32. Saisontreffer. Er setzte sich damit klar vor dem Ybbser Manuel Leitgeb durch, der 18 Mal ins Tor traf. Hinterberger stellte zu dem den vereinsinternen Torrekord von Tomasz Romaniuk (damals 1. Klasse West) ein, der es damals ebenfalls auf 32. Volltreffer brachte.