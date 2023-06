Kapitän Roman Zeller beendet seine Karriere

Mit dem abschließenden 3:0-Heimerfolg gegen Eggenburg haben Purgstalls Kicker gleich zwei Saisonziele erreicht. Zum einen beendeten sie die Meisterschaft auf dem respektablen fünften Platz, zum anderen zählen sie auch in der Gegentreffer-Statistik zu den Top Fünf der Liga. SVg-Keeper Lukas Fallmann musste nur 29 Mal hinter sich greifen, der viertbeste Wert aller Landesliga-Teams. Aber, wie es so schön heißt: Nach der Saison ist vor der Saison. Deshalb läuft bei den Erlauftalern das Transferkarussell bereits auf Hochtouren. Aktuell stehen bei der Truppe von Trainer Jürgen Moser drei Neuzugänge zu Buche.

Neben Heimkehrer Philipp Plank (USC Kilb) für die Offensive und Florian Redl (SCU Euratsfeld) für die Defensive verpflichteten die Purgstaller mit Emre Koc vom ASK Kematen einen weiteren Defensivspieler. Dieser soll zusammen mit Redl das Fehlen von Roman Zeller kompensieren.

Der SVg-Kapitän, der sich erst in der abgelaufenen Saison von seinem dritten Kreuzbandriss zurück ins Team gekämpft hat, muss aufgrund von anhaltenden Knieproblemen seine Karriere beenden. Trainer Moser streut seiner „Stimme“ auf dem Feld Rosen: „Er wird uns sicherlich mit seiner positiven Energie am Feld fehlen. Vor drei Wochen hat er uns überraschend angekündigt, dass er aufgrund seiner Knie- und auch Sprunggelenksprobleme seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird.“

Neben Marc Vorderbrunner, der in die 1. Landesliga zum USC Kilb wechselt, und Zeller wird auch Youngster Elias Schragl den Klub verlassen. Er versucht in der neuen Saison in der Gebietsliga West beim SV Oberndorf sein Glück. Die Erlauftaler sind deshalb auch noch auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive.

Dazu erklärt Trainer Hans-Jürgen Moser: „Hier halten wir noch nach einem Stürmer Ausschau, damit wir im Angriff auf jeden Fall noch gefährlicher werden.“