Kontinuität ist nicht nur ein Lippenbekenntnis

Coach Walter Brandstätter und der SV Würmla setzen den eingeschlagenen Weg fort. Kontinuität ist nicht nur ein Schlagwort, sondern wird vom Verein gelebt. „Wir haben mit Daniel Schilcher nur einen echten Neuzugang aus der 'SKN-Schmiede'. Schilcher ist ein Defensivallrounder, mit 17 natürlich noch sehr formbar. Er kann auf der „Sechs“ spielen und auch im Abwehrbereich jeden Position.“

Auf sonstige Neuzugänge verzichtet der Klub zur Gänze. „Wir haben mit Daniel Strohmayer, Lukas Schimany und Marco Heigl drei Rückkehrer ins Team, die wir schon wieder ab Sommer begrüßen können. Auch der noch immer rekonaleszente Christoph Böck stößt vielleicht ab Ende der Herbstmeisterschaft wieder zur Mannschaft zurück. Bis dahin sollte der Kreuzbandriss völlig verheilt sein.“

Vier „Rekonvaleszente“ kehren zurück

Ein Quasi-Neuzugang ist Christoph Peyer. „Er kommt von seinem dreimonatigen Asientrip nach Hause. Inwieweit er schon wieder matchfit ist kann man noch nicht beurteilen, dennoch sollte er wieder ein Teil des Teams werden

Brandstätter verweist auf die tolle Rückrunde im Frühjahr. „Wir sind mit dieser Mannschaft vierter in der Rückrunde geworden. Wobei wir wahrscheinlich noch eine bessere Platzierung in der einen oder anderen Partie verschenkt haben. Natürlich ist die Stoßrichtung einen Platz im vorderen Bereich zu erspielen. Wenn uns der Verletzungsteufel diesmal verschont, ist das sehr realistisch. Die Mannschaft hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt. Wir werden diesen Weg natürlich fortsetzen“, freut sich Brandstätter schon auf die kommende Saison 23/24.

Der „Kaufwut“ anderer Vereine begegnet Brandstätter mit einem Lächeln. „Wenn manche meinen, sie werden dadurch stärker, dann sollen sie es tun. Ich vertraue lieber meiner vorhandenen Crew. Wir werden natürlich auch aus der U23 wieder einige Spieler in den Kader hochziehen. Wenn die Trainingsbeteilung so hoch wie in der abgelaufenen Saison ist, sehe ich keinen Grund warum wir unsere Ziele nicht erfüllen können. Würmla wird auch in der kommenden Saison dem einen oderen anderen vermeintlich 'Großen' ein Bein stellen können. Wir haben das in der abgelaufenen Spielzeit bewiesen!“

Am 10. Juli startet Würmla seine Vorbereitng

Trainingsbeginn ist der 10. Juli. Es verbleibt also nicht mehr allzuviel Zeit. Die Sommerpause ist bekanntlich nie lange. „Wir starten Mitte August schon wieder mit der Meisterschaft. Ich hätte auch mit einer Aufstockung leben können, bin aber nicht böse, daß wir bei 14 Teams geblieben sind“, meint Brandstätter mit einem Augenzwinkern. Der Titelkampf dürfte auch in dieser Saison, mit den üblichen Verdächtigen, sehr spannend verlaufen!