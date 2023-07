Koppensteiner zieht es nach Haitzendorf

Nach nur einer Saison kehrt Defensivallrounder Florian Koppensteiner seinem Stammverein wieder den Rücken zu. Der 30-Jährige, der davor bei Regionalligist SV Leobendorf kickte, wird in der kommenden Saison beim SV Haitzendorf in der 1. Landesliga sein Glück versuchen.

SVg-Trainer Jürgen Moser kommt damit eine Mannschaftsstütze abhanden. Es schmerzt, wie er gesteht: „Er ist ein arrivierter Spieler, der uns abgehen wird. Einen Ersatz werden wir aber nicht mehr verpflichten. Die entstandene Lücke müssen die jungen Spieler füllen.“ Bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive ist der Landesligist fündig geworden. Die Erlauftaler vermeldeten in der Vorwoche die Verpflichtung von Stürmer Blaz Udovcic, der bereits in den Saisonen 2019/2020 und 2020/2021 für die Truppe von Coach Jürgen Moser auf Torjagd ging. Nach einem halbjährigen Gastspiel bei Regionalligist FC Marchfeld und eineinhalb Jahren bei Liga-Konkurrent ASK Ybbs kehrt der 25-Jährige an seine alte Wirkungsstätte zurück. Trainer Moser freut sich auf seinen Neuzugang: „Es ist kein Geheimnis. Wir haben uns schon seit Längerem um die Rückkehr von Blaz bemüht. Ich glaube, er ist bei uns sehr gut aufgehoben. Bei uns hat er stets gute Leistungen geboten. Ich hoffe, dass er das fehlende Puzzleteil in unserem Angriffsspiel ist.“ Als weitere Option für die Offensivabteilung holten die Purgstaller den ehemaligen Grestner Matthias Käfer. Der Angreifer, der in seinen bisherigen sportlichen Stationen beim SC Gresten-Reinsberg, bei der SCU Ybbsitz, beim ASV Kienberg/Gaming, beim ASK Kematen und zuletzt beim USC Seitenstetten in insgesamt 157 Spielen 43 Treffer erzielt hatte, sucht eine neue Herausforderung. In Seitenstetten kam er zumeist von der Ersatzbank. In Purgstall möchte er voll durchstarten. Dazu Moser: „Er ist ein Spieler, der uns mit seinem Einsatzwillen und seiner Intensität am Feld sicherlich helfen kann. Wir wollen gemeinsam den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen.“

Als dritten Neuen im Bunde sicherten sich die Erlauftaler die Dienste von Sebastian Jagersberger. Der 19-jährige Allrounder kommt vom ASKÖ Lunz zum Landesligisten und will sich mit starken Leistungen für die Kampfmannschaft empfehlen. Moser weiß: „Er ist ein super Typ, ein junger Spieler mit sehr viel Potenzial. Ich wünsche es ihm, dass er richtig schnell Fuß bei uns fasst.“ Neben Koppensteiner haben die Purgstaller einen weiteren Abgang zu vermelden, der beim Trainingsauftakt am vergangenen Montag nicht mehr mit dabei war. Innenverteidiger Patrick Mayr wird den Landesligisten in Richtung SV Mautern verlassen. Mayr legte im Frühjahr 2023 aus privaten Gründen eine sportliche Pause ein und absolvierte keine einzige Einsatzminute für die SVg.