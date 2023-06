Lange Zeit um den Titel mitgespielt

SC Wieselburg. Die Braustädter absolvierten nach dem Vizemeistertitel 2021/2022 trotz des kurzzeitigen mentalen Knicks neuerlich eine außerordentlich starke Saisonleistung. Aus dem Aufstieg in die 1. Landesliga wurde es zwar wieder nichts, mit Rang drei kann SCW-Coach Rudi Vogel aber gut leben: „Wir haben trotz der personellen Ausfälle von Michael Harrer, Sebastian Punz, Alexander Hiesberger, Andreas Lahmer und Clemens Heindl bis zum Schluss um den Titel mitgekämpft. Das muss uns erst einmal einer nachmachen. Für den Titel muss alles passen. Das war dieses Mal bei St. Peter so. Sie haben mit einem starken Finish alles klargemacht.“

Vogel kündigt für die neue Meisterschaft bereits an: „Unser Ziel ist es wieder, ganz vorne mitzuspielen.“ Dafür holen die Braustädter frisches Blut. Neben Marco Talir sicherten sich die Erlauftaler auch die Dienste von Dominik Latschbacher. Der 21-jährige Allrounder kommt von Gebietsligist Euratsfeld und hat bei Vogel einen bleibenden Eindruck hinterlassen: „Ich kenne ihn bereits aus meiner Zeit als Trainer bei Hofstetten, wo er mir als 16-Jähriger schon aufgefallen ist. Ich bin sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat.“ Als Dritten im Bunde verpflichteten die Wieselburger den 18-jährige Sebastian Schuller.

Der talentierte „Linksfuß“ aus Amstetten absolvierte die AKA St. Pölten und möchte nun den Sprung in den Kampfmannschaftsfußball schaffen.“ Darüber freut sich Vogel: „Es taugt mir, dass er es bei uns probieren möchte.“SVg. Purgstall. Die Erlauftaler blicken auf eine durchwachsene Saison zurück. Nach einem sportlichen Durchhänger zu Beginn der Frühjahrsmeisterschaft mit drei Niederlage in Serie kämpften sich die SVg-Kicker mit dem nötigen Einsatzwillen zurück in die Erfolgsspur. Am Ende führte sie dieser Weg auf den respektablen fünf Endrang. Coach Jürgen Moser bilanziert deshalb zwiegespalten: „Es war eine interessante und lehrreiche Saison für uns. In den ersten zwölf Runden war alles in Ordnung. Dann hat uns die 0:1-Niederlage als besseres Team gegen Eggenburg im Nachtragsspiel sehr wehgetan. Der Abstand zu den vorderen Plätzen wurde zu groß und irgendwie hat dieses Schlüsselspiel meinem Team einen Knacks gegeben.“

Die SVg-Kicker brauchten lange Zeit, um sich davon zu erholen, wie Moser berichtet: „Mit einem Sieg wären wir wohl anders in die Wintervorbereitung gegangen. Ich bin aber stolz auf die Tatsache, wie die Mannschaft mit dieser schwierigen Saison nach den Niederlagen zu Beginn umgegangen ist. Meine Spieler haben eine super Reaktion gezeigt und sind nach der ungewohnten sportlichen Misere toll zurückgekommen.“ Für die bevorstehende Saison haben sich die Purgstaller bereits mit Philipp Plank, Florian Redl und Emre Koc verstärkt.

Der eine oder andere Spieler könnte noch folgen, wie Moser bestätigt:„ Wir führen noch ein, zwei Gespräche. Nach dieser Woche wissen wir mehr.“ Die Erlauftaler verzeichnen zudem noch einen Abgang. Kevin Plank will nach seiner überstandenen Rückenverletzung wieder Fuß im Kampfmannschaftsfußball fassen. Er wechselt in die 1. Klasse West zum SV Petzenkirchen-Bergland.

Moser dazu: „Wir haben ihm nichts in den Weg gelegt. Er möchte wieder Anschluss finden und soll es probieren. Ich wünsche ihm alles Gute.“