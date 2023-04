Lilienfeld fährt auf der Hochschaubahn

Werbung

Sechs Punkte waren das Ziel, am Ende sind es drei geworden. Gegen den SC Herzogenburg setzte sich die Ebrahim-Elf am Samstag mit 4:1 durch. So klar, wie es das Ergebnis sagt, war die Partie jedoch nicht, meint Gernot Edy. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, wurden dann aber zu locker. Herzogenburg war nach dem Anschlusstreffer am Drücker, der Ausgleich lag in der Luft.“

Dass es am Ende doch ein klarer Sieg wurde, war der Einwechslung von Patrick Schroffenauer, Islam Hikal und Sebastian Poglitsch geschuldet. „Die drei haben ordentlich Schwung reingebracht“, lobt der Lilienfelder Obmann. Mit seinem Doppelpack stach vor allem Torkobra Schroffenauer hervor. Edy: „Das war ein richtig starkes letztes Drittel. Der Sieg gegen einen direkten Konkurrenten war unglaublich wichtig für uns.“

Rückschlag in der englischen Woche

Am Ostermontag wollte der Aufsteiger gegen Titelaspirant Rohrendorf nachlegen. Nachdem man einen Rückstand postwendend in eine 2:1-Führung umdrehen hatte können, sah es zunächst auch gut aus, dass das Vorhaben gelingt. Doch in der Abwehr präsentieren sich die Hausherren nach dem Seitenwechsel nicht sattelfest. „Gegen so einen Top-Verein war das einfach zu wenig. Da haben wir es dem Gegner viel zu einfach gemacht“, analysiert Edy.

Noch bitterer als die Niederlage an sich schleckt dem Obmann eine mögliche Verletzung von Safet Bajrami und Edi Soare. „Wir wissen noch nicht genau, was los ist, aber es schaut nicht gut aus. Zusätzlich war auch Maximilian Suppan verletzt. Er ist am Montag mit Schmerzen im Fuß aufgewacht“, hadert der Obmann.