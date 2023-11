Lilienfeld Herbstmeister trotz zweiter Niederlage

Zehn Runden galt Lilienfeld in der 2. Landesliga West als das Maß aller Dinge, war kaum zu bezwingen, eilte von Erfolg zu Erfolg. Nun ist der Lack zumindest teilweise ab. Nach der Niederlage in Melk ging auch das zweite Spitzenspiel in Serie verloren. Die Ebrahim-Elf musste sich am Samstagnachmittag Wieselburg mit 1:3 geschlagen geben. Das Spielglück, das man in den ersten Runden gepachtet hatte, schien die Lilienfelder in dieser Partie verlassen zu haben. In den ersten fünf Minuten vergaben Sallam und El Sayed zwei Top-Chancen. „Jeder auf dem Platz hat den Ball schon im Tor gesehen“, hadert Lilienfelds Spielertrainer über die zwei Sitzer. Im ersten Durchgang folgten noch zwei weitere Hochkaräter, die der Tabellenführer nicht nutzen konnte.

Da Edi Soare aufgrund seiner Tätlichkeit in Melk gesperrt aussetzen musste, rückte Amir Ebrahim selbst zurück in die Innenverteidigung. „Da auch mein Bruder noch nicht zur Verfügung stand, hat uns die Verbindung im Mittelfeld etwas gefehlt. Das war ein Problem“, analysiert Ebrahim.

Edy: „Größter Erfolg der Vereinsgeschichte“

Der Niederlage zum Trotz überwintert Lilienfeld fix auf dem ersten Tabellenplatz. Da man das direkte Duell mit Ybbs im August mit 4:1 für sich entscheiden konnte, ist der Ausgang der Partie in Absdorf für die Winterkrone nicht mehr entscheidend. „Trotzdem wollen wir diese gewinnen. Schon allein, damit wir einen positiven Abschluss einer grandiosen Saison feiern können“, sagt der Spielertrainer und stellt klar: „Auch wenn wir jetzt zwei Mal verloren haben, was ärgerlich ist, ist das ein Riesenverdienst der Mannschaft. Hätte uns das vor der Saison jemand gesagt, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, sagt Ebrahim.

Auch Obmann Gernot Edy bläst ins selbe Horn: „Ich bin stolz auf das gesamte Team des SC Lilienfeld. Der Herbstmeistertitel ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Danke an die Gemeinde und jede Helferin und jeden Helfer. Wir haben etwas Großes in Lilienfeld geschafft!“