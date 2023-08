Lilienfeld jubelt über Einstand nach Maß

„Wir hatten mit Ybbs noch eine Rechnung offen – diese haben wir jetzt beglichen“, grinst Amir Ebrahim nach dem Schlusspfiff. Nach einer ersten Halbzeit, in der der Gegner ein klares Chancenplus hatte und der Spielstand den Bezirkshauptstädtern daher in die Karten spielte, drehte die Elf nach dem Wiederanpfiff so richtig auf. Ebrahim hatte in der Kabine offenbar die richtigen Worte gefunden. „Wir haben taktische Anpassungen vorgenommen und auch den mentalen Bereich angesprochen“, erzählt der Spielertrainer.

Spätestens mit dem Führungstreffer von Safet Bajrami waren die Nervosität, die unzureichende Raumaufteilung und die fehlende Passschärfe passé. Ebrahim: „Wir haben das Spiel komplett übernommen und ich hatte das Gefühl, dass sich Ybbs aufgegeben hatte. Wir haben dem Gegner nicht mehr viele Möglichkeiten gegeben und haben wunderschöne Tore erzielt“, lobt er.Ebrahim: „Sind noch nicht dort, wo wir hinwollen“Vergangene Saison war die mangelhafte Torausbeute mehr als nur einmal Thema der mannschaftsinternen Nachbesprechung. Diesmal erwies man sich als weitaus effizienter. „Wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen, und haben trotzdem vier Tore gemacht. Vergangene Saison hätte vielleicht eines oder gar keines herausgeschaut“, streicht Ebrahim die mentale Stärke hervor, die teilweise auch durch die Neuzugänge größer geworden ist. Der Spielertrainer denkt vor allem an Karim Sallam. „Es ist nicht nur sein Spiel und seine Kreativität am Ball, sondern vor allem sein Mut und seine Fähigkeit, die Mannschaft in schwierigen Phasen zu führen“, lobt Ebrahim seinen Spielmacher. Mit Momo El Sayed, Yusuf und Amir Ebrahim bildet er aktuell das wohl spielstärkste Mittelfeld der Liga.