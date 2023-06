Lilienfeld lässt den Leader vom Haken

Es ist nichts Neues, was Lilienfeld in der Partie gegen St. Peter widerfahren ist. Der Aufsteiger beeindruckte gegen den Tabellenführer mit schönem Kombinationsspiel und einem dominanten Auftreten. „In den ersten beiden Drittel haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war im Vergleich zur letzten Woche ein positive Leistungssteigerung“, sagt Amir Ebrahim.

Nur im letzten Drittel haperte es erneut. Aus den zahlreichen Chancen, die man sich erspielt hatte, schaute zu wenig heraus. „Das Problem begleitet uns schon länger. Wir waren vorne leider wieder sehr harmlos“, hadert der Lilienfelder Spielertrainer.

Im Gegensatz dazu erwies sich St. Peter äußerst effizient. „Sie kamen nicht zu vielen Chancen. Die wenigen, die sie hatten, haben sie aber optimal genutzt“, sagt Ebrahim. Nachdem Ryan Nzogang in der 52. Minute den Ausgleich erzielt hatte, stellte Josip Martinovic in der 77. Minute die Führung der Gäste wieder her.

Auf der Suche nach einem Knipser

Ebrahim war nach dem Schlusspfiff geknickt. „Wir kreieren genug Möglichkeiten, um das Spiel klar zu gewinnen. Aber das Ausspielen unserer Chancen ist leider nicht gut genug.“

Der Auftrag für die Sommertransferzeit ist für den Lilienfelder Meistertrainer somit klar: Die Offensive soll gestärkt werden. In den letzten Jahren setzte man vornehmlich auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial, diesmal will man sich aber mit einem gestandenen Spieler verstärken. „Wir führen schon konstruktive Gespräche und haben hier ein sehr gutes Gefühl für die kommende Saison“, sagt Ebrahim und richtet seinen Spielern erneut aus, in den letzten Runden ordentlich aufs Gaspedal zu steigen. „Wir wollen unsere Qualität erhöhen. Wer dabei sein will, muss sich reinhängen.“