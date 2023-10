Die erste Halbzeit gegen Rabenstein gehörte zu den besten, die Amir Ebrahim in der laufenden Saison von seiner Mannschaft gesehen hat. „Wir waren überragend“, lobt der Lilienfelder Spielertrainer. Erst mit der fünften Chance stellten die Hausherren auf 1:0. Karim Sallam netzte vom Elfmeterpunkt. Laurent Gashi scheiterte an der Latte, durfte nach einer halben Stunde aber über das 2:0 jubeln. Sallam erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. „Wir hätten wesentlich mehr Tore machen müssen. Das Ergebnis war mit 3:0 eher noch schmeichelhaft“, sagt Ebrahim.

Ob des dicken Polsters ließen die Hausherren nach der Pause die Zügel etwas lockerer. Ein umstrittener Elfer und ein schön herausgespieltes Tor von Matej Chorvat ließen die Pielachtaler plötzlich Lunte riechen. „Wir hatten drei, vier Situationen, die mich ärgern, aber so ist Fußball“, sagt Ebrahim, lobt aber die Reaktion seiner Elf. „Jeder hat Verantwortung übernommen.“ Patrick Schroffenauer und Musa Mustafi fixierten in der Schlussphase den hochverdienten 5:2-Erfolg.

Da Wieselburg gegen Ybbs leer ausging, ist den Bezirkshauptstädtern der Herbstmeistertitel nun kaum mehr zu nehmen. Drei Runden vor Schluss führt man die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. „Darauf kann man schon stolz sein“, sagt Ebrahim. Einen noch besseren Herbst absolvierte seine Elf mit dreizehn Siegen in Serie nur in der Gebietsliga-Meistersaison.

28 Punkte aus den ersten zehn Runden hat aber auch in der 2. Landesliga West Seltenheitswert. In den letzten Jahren gelang dies nur Krems, Haitzendorf und Schrems. Alle kicken jetzt in der 1. Landesliga. „Das ist kein Zufallserfolg“, betont Ebrahim und führt aus: „Das ist ein Resultat jahrelanger Arbeit. Letztes Jahr haben wir uns selbst um viele Punkte gebracht. Das haben wir gut aufgearbeitet. Ich denke, dass wir jedes Spiel verdient gewonnen haben, das nötige Spielglück war aber auch auf unserer Seite.“