Lilienfeld tankt Selbstvertrauen

Nach der bitteren Heimschlappe gegen Rohrendorf tat der Erfolg in Amaliendorf richtig gut. Bereits die Reserve machte es vor, siegte im Vorspiel klar mit 10:0. Die Kampfmannschaft schloss da gleich an und legte gegen das Tabellenschlusslicht stark vor. Bereits nach einer halben Stunde stand es 3:0.

Immer und immer wieder kam die Ebrahim-Elf über die rechte Seite und fand dort viel Platz vor. „Wir haben den Gegner aufgearbeitet und konnten das Besprochene gut auf dem Platz umsetzen“, sagt Ebrahim. Der Spielertrainer stellte Patrick Schroffenauer auf dem rechten Flügel ab, wo er seine Schnelligkeit optimal ausspielen konnte. Der Stürmer traf in der 17. Minute zum 2:0, in der 50. Minute zum 5:1. Ebenfalls über einen Doppelpack durfte sich Winterneuzugang Musa Mustafi freuen. „Er hat wie seine Teamkollegen eine sehr gute Leistung abgerufen“, lobt Ebrahim.

Lilienfelds Kaderplanung ist voll im Gange

Der einzige Gegentreffer der Partie resultierte aus einem schwachen Abschlag von Torhüter Herbert Georgiev direkt zum Gegenspieler. „Ich mache ihm da aber keinen Vorwurf. Er hat sich leider an der Zehe verletzt und war angeschlagen“, sagt Ebrahim und lobt das Abwehrverhalten seiner Hintermannschaft. „Wir haben bis auf den Gegentreffer sehr, sehr wenig zugelassen.“

Während es in der Liga ohne Pause weitergeht (am Dienstag fand nach Redaktionsschluss die Nachtragspartie gegen Seitenstetten statt), laufen im Hintergrund bereis die Planungen für die neue Saison an. „Das läuft auf verschiedenen Ebenen ab. Einerseits sprechen wir mit unseren Kaderspielern und klären ab, ob unsere Ziele noch zusammenpassen. Andererseits gibt es auch Positionen, wo wir uns verstärken wollen. Der neue Kader wird ein Mix aus Altem und Neuem.“