Lilienfeld wird in Eggenburg ausgebremst

„Diese Partie hätten wir nicht verlieren dürfen“, ist sich Amir Ebrahim sicher. Der Lilienfelder Spielertrainer sah seine Elf in Eggenburg klar tonangebend. Chancen, die Partie früh in die richtige Bahn zu lenken, waren zur Genüge da. In der 14. Minute scheiterte Patrick Schroffenauer alleine vor dem gegnerischen Torhüter.

In der 30. Minute verpasste Musa Mustafi einen Stanglpass von Ryan Nzogang nur knapp. Kurz darauf war es wieder Nzogang, der sich auf der rechten Seite durchtankte, diesmal erwischte sein Kollege in der Mitte zwar den Ball, beförderten diesen aber nur an die Torstange. „Unser Problem ist, dass wir aus unseren klaren Torchancen zu wenig Kapital schlagen“, hadert Ebrahim. Patrick Schroffenauers Sturmpartner Jovan Murisan musste verletzungsbedingt pausieren. „Es fehlt uns in der Offensive einfach auch an Qualität“, ist der Lilienfelder Coach überzeugt.

Ein Wembleytor als Aufreger

Nach dem Seitenwechsel rieben sich die Gäste nicht nur an der gegnerschen Abwehr und der mangelnden Chancenauswertung auf, sondern vor allem an Schiedsrichter Maximilian Fischer. Der erste Aufreger war ein Lattenpendler von Dzemil Alic in der 48. Minute, der zur Überraschung von Ebrahim als Tor gewertet wurde. „Das war eindeutig kein Tor. Das sieht man auch am Video.“ Für seine Kritik sah er Gelb.

In der 74. Minute sorgte Osama El Zayat für den Ausgleich, in der 80. Minute liefen die Gäste in einen Konter: 1:2. In der 86. Minute reklamierte Lilienfeld auf Handspiel und Elfer. „Der Schiedsrichter hat zu mir gesagt, dass es ein unabsichtlich Handspiel war. Ich frage mich, wie das geht, wenn er die Hand über dem Kopf hat“, ärgert sich Ebrahim. Nach dem Schlusspfiff sah er sogar noch Gelb-Rot: „Ich analysierte prinzipiell immer nur unsere sportliche Leistung. In diesem Fall hatte der Schiedsrichter aber leider einen entscheidenden Anteil an unserer Niederlage.“