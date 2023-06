Lilienfelder holen Wunschspieler an Bord

Die alte Saison ist noch nicht zu Ende gespielt, aber die erste Verstärkung für die neue Saison ist bereits jetzt fix. Mit Günter Gravogel kommt ein absoluter Wunschspieler von Amir Ebrahim zum Verein. „Ich habe mich seit mehreren Jahren um ihn bemüht, ihn oft beobachtet und immer Kontakt gehalten“, erzählt der Spielertrainer.

Der 28-Jährige passt perfekt in das Beuteschema der Lilienfelder. „Er kommt aus dem eigenen Nachwuchs, ist schnell, technisch versiert, lauf- und zweikampfstark – dazu auch noch sehr erfahren“, bringt Ebrahim seinem Neuzugang viele Vorschusslorbeeren entgegen. Er ist sich sicher: „Günter ist ein Spieler, der uns von Beginn weg helfen kann.“

In Kilb gehörte Gravogl in den letzten Jahren zum Stammpersonal. Als linker Außenverteidiger eilt ihm dort der Ruf voraus, dass er sich auch gerne ins Offensivspiel einschaltet und dort gute Flanken schlägt. „Ich bin stolz und glücklich, dass wir ihn für uns gewinnen konnten“, sagt Ebrahim.

Drei Verletzte, null Tore

Die Sonntagsmatinee in Würmla konnte seine Elf trotz zahlreicher Top-Chancen nicht nutzen. „Steht es nach 15 Minuten 4:0, kann niemand etwas sagen. Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit klar feldüberlegen und haben uns zahlreiche Chancen herausgespielt“, erzählt der Spielertrainer. Über vergebene Möglichkeiten zu sprechen, ist er aber Leid. „Es ist traurig und bitter, wenn man sich in solchen Spielen nicht belohnen kann.“

Bitter war aber nicht nur die Torausbeute in Würmla, sondern auch die Verletzung dreier Spieler. Ryan Nzogang brach sich in der zweiten Halbzeit sein Schlüsselbein, Momo El Sayed musste bereits nach einer halben Stunde aufgrund einer Zerrung im Oberschenkel vom Feld. Auch Ebrahim selbst verließ das Feld lädiert. Der Trainer knöchelte bei einem Duell um.