Lilienfelds Top-Zugang vor Debüt gegen die Austria

Es ist nicht irgendjemand, den Amir Ebrahim als dritten Neuzugang in Lilienfeld vorstellt. Mit Karim Sallam wechselt ein Spielmacher ins Traisental, der seit Jahren zum fixen Inventar in der Regionalliga Ost zählt. Mehr als 120 Partien in der dritthöchsten Spielklasse hat Sallam bestritten. „Er ist die Führungsfigur, die wir gesucht haben. Er hat riesige Qualitäten am Ball und ist sicher einer der technisch stärksten Spieler, mit denen ich je gespielt habe. Er kann den letzten Pass spielen und kennt auch selbst den Weg zum Tor“, streut Lilienfelds Spielertrainer seinem neuen Teamkollegen Rosen.

Gemeinsame Vergangenheit beim Wiener Sportclub

Ebrahim und Sallam kennen sich aus dem Nachwuchs des Wiener Sportclubs, beim FC Mauerwerk haben die beiden ebenfalls gemeinsam gespielt. „Ich kenne ihn schon sehr lange, aber bisher hat es nie gepasst, dass ich ihn nach Lilienfeld hole. Dazu war er vom Niveau einfach zu weit oben angesiedelt“, erzählt Ebrahim und fügt hinzu: „Jetzt war es das erste Mal der Fall, dass sich seine und unsere Ziele überschnitten haben. Wir haben uns vor einigen Wochen getroffen und waren uns sofort einig.“

Neuzugang als Fitness-Vorbild

Mit seinen 30 Jahren gehört Sallam in Lilienfeld jedenfalls zu den routiniertesten im Kader. „In dem Alter kann man in einem guten, oder weniger guten körperlichen Zustand sein. Er gehört aber sicher zu den fittesten Spielern unseres Teams. Er arbeitet als Individualtrainer im Athletikbereich und ist in Sachen Fitness sicher ein Vorbild“, berichtet Ebrahim.

Der Spiel des Jahres

Beim Lilienfelder Spiel des Jahres soll Sallam bereits das erste Mal für seinen neuen Verein auf dem Spielfeld stehen. Denn am Sonntag gastiert Bundesligist FK Austria Wien auf der SC-Anlage (16 Uhr) — und matcht sich mit der Kampfmannschaft der Bezirkshauptstädter. Ebrahim will tausend Fans gegen Austria sehenDas Vorspiel bestreitet die Lilienfelder Reserve um 13 Uhr gegen eine Auswahl („Team neunzehn Immobilien Allstars“).

„Wir sind sehr glücklich, dass sich diese Gelegenheit ergeben hat. Die Austria ist ein echter Traditionsverein und wir wollen uns natürlich gut präsentieren“, erzählt der Lilienfelder Spielertrainer und freut sich, von den Besten lernen zu können. „Wir haben in der Vorbereitung meist gegen höherklassige Gegner getestet, da wir so sehen, was wir besser machen können. Heruntergebrochen ist es meist das Tempo, das den Unterschied ausmacht. In der Bundesliga spielt man nicht mit 18 Ballkontakten, sondern mit ein bis zwei“, sagt Ebrahim und erwartet mehr als 1000 Fans auf der Sportanlage.