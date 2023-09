Lilienfelds Torkobra biss gleich zweimal zu

Wenn Musa Mustafi, Jovan Murisan und Ryan Nzogang auf der Bank Platz nehmen müssen, zeugt das schon von Lilienfelds Qualitäten in der Offensive. Gegen Rohrendorf durften Patrick Schroffenauer, der zuletzt meist als Joker in die Partie kam, sowie Laurent Gashi von Beginn weg ran. Und „Schroffi“ dankte das Vertrauen gleich mit einem Doppelpack. Beim 1:0 stand er am langen Eck goldrichtig, beim 2:0 nach der Pause setzte die Lilienfelder Torkobra gut nach und zwang Rohrendorfs Schlussmann zu einem folgenschweren Patzer. „Schroffi hat zuletzt immer wieder gezeigt, welche Qualitäten er besitzt. Wenn es um Räume hinter der Kette geht, ist er die erste Wahl“, erklärt Amir Ebrahim und betont: „Auch wenn er noch einige andere Möglichkeiten hatte, sprechen die zwei Tore für ihn. Ich rechne ihm sehr hoch an, dass er sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und es nie negative Nebengeräusche gibt, wenn er auf der Bank sitzt.“

Nur im Kollektiv sind wir stark! Trainer Amir Ebrahim

Dass es nicht immer die einfachste Aufgabe ist, den großen Kader zu managen, weiß Ebrahim aber nur allzu gut. „Natürlich wollen wir alle mitnehmen, weswegen ich auch etwas rotiere. Am Ende des Tages zählt aber das sportliche und die besten elf Spieler sollen am Platz stehen“, sagt der Spielertrainer und betont, dass jede Trainingseinheit zählt. „Jeder muss auch im Training das Maximum geben, wenn er in der Mannschaft einen Platz haben will. Denn nur im Kollektiv sind wir stark.“

Besonders stark präsentierte sich Lilienfeld in der ersten Halbzeit gegen Rohrendorf. Der Pausenstand von 1:0 war für den Gegner schmeichelhaft. „Das war unsere beste Halbzeit in dieser Saison. Wir hatten keine Chance zugelassen und die totale Kontrolle über das Spiel inne.“ Mit vier Siegen in Serie steht die Ebrahim-Elf somit weiter an der Spitze der Tabelle.