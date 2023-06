Matinee mit großen Startschwierigkeiten

Wobei man die ersten 15 Minuten wohl eher nicht ins Eck der Märchen stellen sollte - diese Viertelstunde war eher ein Horrorschocker für die Hausherren. Lilienfeld brach wie ein Tsunami in die Abwehrreihen Würmlas ein - doch Spielmacher El Sayed hielt mit einer Slapstick-Einlage vor dem Tor Würmla im Spiel: Er schaffte das Kunststück drei „Hunderter“ in einer Situation zu vergeben. Die Heimischen waren in Folge paralysiert, rollende Angriffe der Gäste folgten auf das Tor Würmlas. Mit der Nummer 10 von Lilienfeld hatten die Hausherren ihre liebe Not. Er machte zu Beginn, was er wollte, da stiegen Coach Walter Brandstätter die Grausbirnen hoch.

Erst nach der verletzungsbedingten Auswechslung von El Sayed sah Würmla dann Land. Man hielt das 0:0 bis zur Pause. Natürlich hatte man auch gleich nach dem Wechsel das Glück des Tüchtigen. Ein Freistoß landete via Kopf im Würmla-Gehäuse, doch der Treffer war abseits (47.). Würmla zündete nun phasenweise den Turbo - und Patrick Denk wurde zur tragikomischen Figur des Spiels. Erst vergab er eine gute Chance (53.), danach einen Riesensitzer - wobei auch der gegnerische Schlussmann toll agierte (73.).

Ein lachendes und ein weinendes Auge

Würmla darf die Partie mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten. Zuerst hatte man Riesenglück, danach aber mit den eigenen Möglichkeiten auch Pech nicht zu drei Punkten zu kommen.

Coach Brandstätter sah es allerdings sehr realistisch: „In der ersten Halbzeit standen wir zu weit weg vom Gegner, da hätten wir schon arg in Rückstand geraten können. Zweite Hälfte hatten wir aber auch dicke Chancen zum Sieg. Im Endeffekt war das Remis gerecht.“ Das torlose Unentschieden war aufgrund der ersten Hälfte natürlich schon auch als glücklich zu bezeichnen, Spielmacher El Sayed war der Unterschiedsspieler - doch der Crack schied schon in Halbzeit eins aus.

Würmla muss nun nach Eggenburg, danach schließt das Heimspiel gegen Rohrendorf die Meisterschaft ab. Die Rangverbesserung ist auf jeden Fall in realistischer Griffweite bei zwei Siegen winkt vielleicht sogar noch der fünfte Platz. Man kann schon jetzt von einer gelungenen Halbsaison sprechen. Die junge Truppe aus Würmla ist im Stande jede Mannschaft in der 2. Landesliga West zu fordern. Brandstätter hat eine schlagkräftige Truppe geformt.