Melk und Ybbs: Ankommen und aufsteigen

SC Melk„Das Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz, sich im Mittelfeld wiederzufinden, sich zu etablieren“, fasst Trainer Helmut Anderst die Ambitionen der Melker für die anstehende Saison zusammen.

Nach dem Wiederaufstieg in die 2. Landesliga setzt der SC auf die Meistermannschaft. Nur eine Personalie gab es kurzfristig zu klären: Den spontanen Abschied von Innenverteidiger Stojan Maksimovic glichen die Melker mit der Verpflichtung des 26-jährigen Slowaken Adam Laczko aus. „Ich sage, dass wir gut gearbeitet haben. Wir haben einen guten Kader – wir sind gut aufgestellt“, sagt Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad.

Die Vorbereitung verlief erfolgreich in Melk – unter anderem mit einem 8:1-Schützenfest in Kottes und einem 6:1-Sieg über Weißenkirchen. Ein Dämpfer war dann allerdings die 2:3-Pleite im Cup in Loosdorf (mehr auf Seite 73). Den Saisonauftakt begehen die Melker beim Auswärtsmatch am Samstag in Rohrendorf. „Es wird ein schwieriges Spiel in Rohrendorf, aber da gibt's definitiv was zu holen für uns. Ich hoffe, dass wir anders auftreten als heute“, sagte Anderst kurz nach der Cup-Niederlage in Loosdorf. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen.ASK YbbsEine zwiespältige Vorbereitung war es in Ybbs. Die große Hoffnung für die neue Saison: mehr Tore. Und das klappte mit Neuzugang Viktor Vondryska zunächst wie am Schnürchen: Dreimal traf er beim 7:3-Torfestival gegen die Amstettner Amateure, beim 5:1-Sieg über Langenlebarn legte Vondryska zwei Treffer und einen Assist nach. Dann wendete sich das Blatt. Ersatzgeschwächt und mit gemischten Mannschaften verlor der ASK gegen Gottsdorf (1:9) und Waidhofen/Ybbs (1:2). Gegen St. Peter/Au setzte es dann ein knappes 2:3. Das Hauptproblem: wie schon vergangene Saison zu viele vergebene Chancen. Und das setzte sich in der Generalprobe fort: Ybbs schlug Blindenmarkt zwar dank eines Kopfballs von Thomas Kaminger und eines abgefälschten Schusses von Mario-Tiberiu Dragodan, hätte aber deutlich höher gewinnen müssen. „Wir haben eine Unzahl an Chancen verhaut. Wenn die Partie 6:0, 7:0 ausgeht, dann haben wir wenigstens die 1.000-Prozentigen reingehaut“, sagt Trainer Christian Haabs. Vondryska, Christian Hackl, Manuel Leitgeb und Dragodan hätten jeweils mehrfach treffen können. „Unser Problem ist anscheinend nicht behoben. Wir können nur weiterarbeiten und hoffen, dass wir aus der Unzahl an Chancen Tore machen“, sagt Haabs.

Dass Ybbs nach dem um nur einen Punkt vergebenen Aufstieg wieder vorne mitspielen will, ist ein offenes Geheimnis. Haabs ist aber zurückhaltend. Das Ziel: „Das nächste Spiel gewinnen“, sagt er und verweist auf die vergangene Meisterschaft: „Du weißt nie, was in einer Saison passiert. Du kannst nicht damit rechnen, dass dir fünf reguläre Tore aberkannt werden, dass du zwischenzeitlich eine Torsperre hast oder dass du im April nur ein Spiel hast.“

Der Startschuss fällt für den ASK am Sonntagabend in Lilienfeld. „Sie sind eine technisch extrem starke Mannschaft, die nochmal besser geworden ist. Wir werden schauen, dass wir gut dagegenhalten und hoffentlich mit drei Punkten heimfahren“, blickt Haabs voraus. Einserkeeper Stefan Mitmasser (Zerrung) und Benjamin Rass (muskuläre Probleme) sind fraglich.