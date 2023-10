Trotz aller Kritik: Gmünd hangelt sich weiter nach oben

Der SC Gmünd arbeitet sich nach und nach in der Tabelle nach oben. Mit dem Sieg gegen Herzogenburg, bei dem die „alte Garde“ der Gmünder Eagles für Top-Stimmung gesorgt hat, hat die Früchtl-Elf den Anschluss zu den Top-Teams hergestellt, ist nur mehr einen Zähler hinter den drittplatzierten Ybbsern. Und dennoch gibt es für den Sportlichen Leiter Markus Fürlinger nach dem 3:1-Erfolg gegen den Tabellenletzten Redebedarf.

„Das war keine gute Leistung, wir hatten Glück, hätten genauso verlieren können“, sagt Fürlinger. Besonders in der zweiten Hälfte stand das Spiel längere Zeit an der Kippe. Zwar erhöhte Martin Held unmittelbar nach Wiederbeginn auf 2:0 (Dominic Korherr sorgte mit einem sehenswert erspielten Treffer für die frühe Führung in der ersten Hälfte), Semih Brozovsky sorgte aber gleich darauf für den Anschlusstreffer und läutete eine spannende Schlussphase ein, in der die Herzogenburger phasenweise dem Ausgleich näher waren, als Gmünd dem 3:1. Für diese Erlösung in der 84. Minute sorgte schließlich der frischgebackene Jungpapa Karel Slama.

Das Schlusslicht einfach unterschätzt?

„Da war zu wenig Laufarbeit dabei, wir waren von den Gegnern zu weit weg. Dass wir mit 70 oder 80 Prozent die Spiele einfach gewinnen, so überlegen sind wir nicht“, moniert Fürlinger und spielt damit auf die mentale Komponente an. Hat man den Gegner auf die leichte Schulter genommen? Trainer Markus Früchtl will das Thema im Training bei der Spielanalyse noch ansprechen, glaubt aber merklich nicht daran. „Wir hätten schon in der ersten Hälfte alles klar machen können, sind dann aber nicht abgezockt genug, um so eine Partie einfach heimzubringen - auch nach dem 2:0 nicht“, sagt Früchtl. „Das 1:2 war ein dummer Fehler. Und Herzogenburg kämpft natürlich auch um jeden Ball, gerade in dieser Tabellensituation.“

Am Ende war dann ohnehin alles gut - zumindest ergebnistechnisch. „Mehr als gewinnen geht nicht“, meint Früchtl. „Der Sieg war auch verdient. Von der Tabellensituation darf man sich nicht täuschen lassen, auch den Letzten schießt du heutzutage nicht einfach so ab. Aber klar habe ich mir vom Spiel auch mehr erwartet, besonders nach dem 2:0.“

Gegen Würmla aus Fehlern lernen

Sportchef Fürlinger hofft auf eine „Warnung zum richtigen Zeitpunkt“. Denn der nächste Gegner Würmla steckt in derselben Kategorie, ist punktegleich mit Herzogenburg am Tabellenende. „Natürlich wollen wir gewinnen, unseren Erfolgslauf fortsetzen, aber abzuholen gibt es auch in Würmla nichts“, sagt Fürlinger. Auch Früchtl weiß: „Die raufen um jeden Punkt, haben außerdem Heimvorteil. Aber wir müssen das Feuer drin halten, wollen gewinnen.“

Kein Thema im Tullnerfeld ist Stepan Prokes, der einen schon vor seinem Wechsel zu Gmünd fixierten, zweiwöchigen Urlaub antritt. Aufgrund eines eingezwickten Nervs in der Halswirbelsäule wäre der Mittelfeldspieler aber ohnehin nicht ganz fit, stand deshalb in den vergangenen zwei Wochen auch nicht in der Startelf. „Ansonsten sind wir sehr gut aufgestellt“, ist Früchtl überzeugt.