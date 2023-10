Mit dem Erfolg steigt der Erwartungsdruck in Lilienfeld

Lilienfeld bleibt in der 2. Landesliga weiter das Maß aller Dinge. Im achten Spiel feierte die Elf von Trainer Amir Ebrahim den siebenten Sieg und steht damit weiter an der Spitzte der Tabelle. Gegen Tabellennachzügler Würmla brauchte es aber wieder einen Kraftakt, um die drei Punkte einzufahren. Denn die Gäste erwischten einen Einstand nach Maß, Clemens Lippert traf bereits nach dreizehn Sekunden aus der Distanz. „Wir haben gewusst, was uns erwartet. Würmla hat eine eingeschweißte Truppe und viel Qualität in den eigenen Reihen“ sagt Ebrahim.

Das holprige Grün kam dem Spiel des Tabellenführers nicht unbedingt entgegen. „Das waren nicht die besten Voraussetzungen für eine spielstarke Mannschaft“, glaubt er.

Spezialist für Aufholjagde

Dass man die Partie am Ende doch noch klar für sich entscheiden konnte, war einmal mehr auch der mentalen Stärke geschuldet. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison kämpfte sich der SC nach einem Rückstand zurück. In jeder zweiten Partie geriet man in Rückstand, allesamt konnte man am Ende aber für sich entscheiden. Drei Mal kassierte man nach dem Führungstreffer den Ausgleich, zumindest zwei Mal konnte der SC danach noch als Sieger vom Platz gehen.

Die Erwartungshaltung an sein Team findet Ebrahim trotzdem fehl am Platz. „Sehr viele Leute glauben, dass wir jeden Gegner einfach und souverän besiegen müssen. Ich weiß aber, wie hart jeder Sieg erarbeitet werden muss in dieser Liga.“