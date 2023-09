Erleichtert war Trainer Rudolf Vogel nach dem deutlichen 4:1-Auswärtserfolg gegen den Tabellenvorletzten Herzogenburg. Nach den zwei mageren 0:1-Niederlagen hatte die Wieselburger Offensive wieder Freude am Toreschießen gefunden. Ein Mitgrund für Trainer Rudi Vogel war die taktische Umstellung auf ein 4-3-3-System und ein flaches Dreiermittelfeld (drei zentrale defensive Mittelfeldspieler). Diese hielten den Offensivgeistern Andreas Lahmer, Marco Talir und Gabriel Hinterberger den Rücken frei.

„Das hat perfekt funktioniert und die Leistung war überzeugend. Einziger Kritikpunkt: Wir hätten den Sack viel früher zumachen müssen“, analysierte Rudi Vogel. Zur Pause lagen die Braustädter durch Tore von Andreas Lahmer und Marco Talir 2:0 in Front. Und die Gäste ließen noch mehrere Chancen liegen ehe Nikica Zivkovic per Elfmeter traf. Danach hatten die Wieselburger bei einem Lattenkracher der Heimischen das Glück auf ihrer Seite, ehe Gabriel Hinterberger, ebenfalls per Elfmeter zum 3:1 traf. Luca Biber besorgte den Endstand. Für Vogel hätte die Partie nach dem Elfmeter noch kippen können: „Im Fußball ist vieles möglich und wir hätten uns für unsere starke Leistung nicht belohnt“, sagte Vogel.Würmla wird

nicht unterschätztEin neuer Erfolgslauf soll jetzt gestartet werden. Mit Würmla kommt der aktuelle Tabellenletzte nach Wieselburg. Dennoch mahnt Rudi Vogel vor Überheblichkeit: „Würmla hat sich bisher stark unter Wert geschlagen. Sie haben eine starke Mannschaft und wir brauchen nicht glauben, dass wir den Tabellenletzten einfach wegschießen.“