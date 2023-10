Derby zwischen Ybbs und Wieselburg gibt die Richtung vor

Um Prestige geht's immer, wenn sich Ybbs und Wieselburg gegenüberstehen. Am Samstagnachmittag - Anpfiff ist um 15.30 Uhr - steht zusätzlich vor allem eines auf dem Spiel: der Anschluss an die Tabellenspitze. Sowohl die Donau- als auch die Braustädter gehören zu den Titelkandidaten, Leader Lilienfeld hat aber bereits sechs Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Wieselburger und neun Punkte auf Ybbs, das auf Rang drei liegt.

Zuerst ein Blick auf das vergangene Wochenende – an dem Ybbs wie Wieselburg in einem Derby gefordert waren. Die Ybbser mussten in Purgstall ran und es sah lange Zeit gut aus: Viktor Vondryska schoss den ASK nach nur wenigen Minuten in Führung und erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0 für Ybbs. Es blieb aber nicht dabei. Denn erstens verpasste es der ASK, den Sack bei guten Möglichkeiten vor und nach dem Seitenwechsel zuzumachen. Und zweitens waren die Ybbser zuerst bei einer Ecke und dann einer Flanke von der rechten Abwehrseite zu wenig konsequent – Purgstall glich innerhalb von sieben Minute aus. Und dabei blieb's dann auch, womit ASK-Trainer Christian Haabs nicht zufrieden sein konnte: „Wir hätten noch Chancen auf das 3:2 gehabt, aber Purgstall war auch immer gefährlich bei Umschaltmomenten. So war das 2:2 am Schluss okay, aber es war schon bitter: Wenn du 2:0 geführt hast, fühlt es sich wie eine Niederlage an.“

Lilienfeld als der große Gejagte

Im Fall von Wieselburg war das 2:2-Remis in einem unterhaltsamen Derby bei Aufsteiger Melk leistungsgerecht, kostete den Kickern des SC Wieselburg jedoch zwei wichtige Punkte auf Tabellenführer Lilienfeld.

Der Leader gibt sich weiterhin keine Blöße und feierte bei Absteiger Spratzern einen 2:1-Auswärtserfolg. Sechs Punkte Rückstand weisen die Braustädter bereits auf. Für SCW-Coach Rudi Vogel aber kein Grund, um den Herbstmeistertitel vorzeitig abzuschreiben. Er gesteht jedoch: „Lilienfeld hat derzeit einen unglaublichen Lauf. Acht Siege und ein Remis sprechen eine deutliche Sprache. Was sollst du da machen?“ Dennoch sieht er Chancen: „Der Tabellenführer ist nicht unschlagbar. Sowohl gegen Würmla, als auch in Eggenburg und in Spratzern sicherten sie sich erst durch ganz späte Treffer den Sieg. Das wird nicht ewig so passieren. Derzeit haben sie noch das nötige Glück. Wir spielen aber noch gegen sie. Dieses direkte Duell wird eine Vorentscheidung mit sich bringen.“

Vogel: „Das wird eine unglaublich spannende Partie“

Damit dieses Kräftemessen von Bedeutung ist, brauchen die Erlauftaler im Derby gegen den ASK Ybbs drei Punkte. Vogel gesteht: „Dieses Spiel ist sowohl für uns als auch für Ybbs richtungsweisend. Wenn wir gewinnen, ist Ybbs aus dem Titelrennen. Wenn wir verlieren, dann ist Lilienfeld bei einem Erfolg gegen Rabenstein auf und davon. Von einem Remis würde ebenso nur der Tabellenführer profitieren.“

Dementsprechend wird der SCW-Coach sein Team auf einen Erfolg einschwören. Gegenüber dem 2:2-Remis in Melk werden Kapitän Reinhard Wurzer und Filip Faletar nach überstandenen Erkrankungen ins Team zurückkehren. Ein Fragezeichen aus beruflichen Gründen steht einzig hinter dem Einsatz von Innenverteidigung Behar Uka. Vogel betont: „Wir stehen vor einer entscheidenden Runde. Das wird eine unglaublich spannende Partie.“

Haabs erwartet ein „sehr, sehr schwieriges Spiel“

Ybbs-Trainer Christian Haabs erwartet „wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel gegen einen sehr guten Gegner mit sehr viel individueller Qualität, guter Körpergröße und guter Robustheit“. Haabs wird zusammen mit Trainerkollegen Hannes Sonnleitner das ASK-Team aber auf das Derby vorbereiten: „Wir werden wieder versuchen, dass wir so wie gegen Purgstall Details finden, wo wir uns Vorteile verschaffen können.“ Bis auf Christian Hackl sind alle Ybbser mit an Bord.

ASK-Angreifer Hackl befindet sich nach seinem Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel am Weg zurück. Das letzte Mal stand er am 16. September gegen Rabenstein am Platz – bis er nach rund 20 Minuten wegen der Verletzung hinaus musste. „Es geht mir dem Verlauf entsprechend gut. Diese Woche mache ich die ersten Laufübungen und wenn ich keine Schmerzen habe, werde ich mich step by step wieder herantasten“, erklärt Hackl. Ein Einsatz gegen Wieselburg werde sich „nicht ganz ausgehen“, möglicherweise könnte es dann gegen Seitenstetten klappen.