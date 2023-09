Nichts für schwache Nerven

Purgstalls Coach Jürgen Moser fand nach dem nervenaufreibenden 3:3-Remis im Waldviertel die richtigen Worte: „Es war eine sehr sprunghafte Leistung. Wir hatten gute und schlechte Phasen und am Ende das Glück auf unserer Seite.“

Der SVg-Trainer spricht dabei den späten Ausgleichstreffer von Alexander Obermayr in der Schlussminute an. Der Mittelfeldregisseur, der bereits die zwischenzeitliche 2:1-Führung erzielt hatte, nahm sich in der 90. Minute ein Herz und traf per Freistoß aus 30 Metern Entfernung. Moser begeistert: „Das war ein Weltklasse-Freistoß. Genau solche Tore zeichnen ihn aus. Er ist extrem wichtig für uns. Er war einmal mehr unsere Lebensversicherung.“ Dabei hätten die Erlauftaler beim Stand von 2:1 alles klar machen können. Dinc scheiterte aber zum dritten Mal im dritten Spiel in Folge an Aluminium. Dazu Moser: „Wir waren in der zweiten Halbzeit klar besser, haben es aber verabsäumt, den Sack zuzumachen.“

Daneben haderte das Purgstaller Team mit Ausfällen. Neben Lukas Wöran (Sprunggelenksblessur) fehlten auch Florian Redl aus privaten Gründen sowie Blaz Udovcic, der sich mit einer Knieverletzung herumplagt. Moser konkretisiert: „Er laboriert an einem Meniskuseinriss, der bereits in der Vorbereitung akut geworden ist. Er hat sich nun zwei Meinungen von Ärzten eingeholt. Aktuell ist es fraglich, ob er um eine Operation herumkommt. Es ist sehr problematisch. Ich gehe davon aus, dass er uns im Herbst wohl nicht mehr zur Verfügung stehen wird.“ Respekt vor

EggenburgEin Einsatz von Udovcic im nächsten Spiel gegen Eggenburg ist deshalb sehr unwahrscheinlich. Moser ist dennoch positiv eingestellt: „Eggenburg hat eine starke Mannschaft, die aktuell zu wenige Punkte für die vorhandene Qualität im Kader zu Buche stehen hat. Wir wollen dennoch ein starkes Spiel abliefern und erfolgreich sein.“