Gmünder Start: „Nur gut mithalten reicht auf Dauer nicht“

Wieder stark gespielt, wieder gute Chancen vorgefunden, aber wieder kein Sieg. So lässt sich der Auftritt des SC Gmünd in Lilienfeld zusammenfassen. „Wir hatten mehr Ballbesitz, waren besser im Spiel, aber haben wieder unsere Chancen nicht verwertet, billige Gegentore bekommen“, knirscht der Sportliche Leiter Markus Fürlinger mit den Zähnen.

Die Lilienfelder gingen mit der ersten Offensiv-Aktion in Führung, einem Eckball. Laurent Gashi war am Fünfer ungedeckt. „Das darf nicht passieren“, monierte Fürlinger. Die Gmünder brauchten in Folge bis zu 58. Minute zum Ausgleich durch Stepan Prokes, fanden danach Chancen vor, sich die verdiente Führung zu holen - Julian Zimmel und Stanislav Pacholik scheiterten. Stattdessen trafen die Heimischen - wieder aus dem Nichts. Weil Gmünd weiter seine Chancen nicht verwertete, bedeutete das sogar die Niederlage.

Vier Heimspiele am Stück

„Einen Punkt hätten wir zumindest mitnehmen müssen“, sagt Fürlinger, der deshalb schon nach zwei Runden den Druck sanft erhöht: „Sicher, du kannst mit solchen Top-Mannschaften mithalten, das haben wir wieder gesehen. Aber nur mithalten bringt halt nichts. Wir müssen gewinnen auch einmal. Wenn du deine Chancen nicht nutzt, wird es ja gegen schwächere Gegner genauso schwierig.“

Für die nächste Zeit ist also Arbeiten am Abschluss angesagt. Die Früchte davon sollen bald erkennbar sein - im Idealfall schon am Samstagabend daheim gegen Ybbs. Der Titelkämpfer der Vorsaison dürfte aber zu seiner Form gefunden haben, verlor zwar zum Auftakt 1:4 gegen Lilienfeld, schlug jetzt aber Würmla (3:1). Fürlinger ist dennoch optimistisch: „Ybbs ist keine Kleinigkeit. Aber wenn wir so dran bleiben, wird es passen. Wir müssen unsere Chancen nutzen!“

Die Ybbs-Partie ist gleichzeitig der Auftakt in eine Heimspiel-Serie. Viermal treten die Grenzstädter jetzt hintereinander vor eigenem Publikum an. Nach Ybbs folgen Eggenburg, Rohrendorf (Platztausch wegen Platz-Sanierung) und Purgstall.