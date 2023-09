Punkt gegen Leader

Die knappe 0:1-Niederlage gegen Absdorf haben die Kicker der SVg Purgstall schnell abgehakt. Zumindest geht es nach der Leistung gegen Tabellenführer Lilienfeld.

Die Truppe von Hans-Jürgen Moser drehte einen 0:1-Rückstand (Torschütze Patrick Schroffenauer) in ein 2:1 um. Dafür zeichneten sich Özkan Dinc und Benedikt Schiefer aus. Ihr Trainer war vor allem mit der Umsetzung der taktischen Vorgaben sehr zufrieden: „Wir haben Lilienfeld früh gestört und sind dabei auch mehr Risiko gegangen. Aber wir haben die wohl spielstärkste Mannschaft in der Liga mehr als nur gefordert.“

Dass die Gäste noch den Ausgleich in der 86. Minute erzielten, schmerzte dann doch, wie auch Moser anführt. „Leider hat es nicht zu drei Punkten gereicht. Dennoch stimmt mich die Leistung auch zuversichtlich für die nächsten Wochen“, sagte Moser.

In der kommenden Runde wartet nun das Auswärtsspiel in Gmünd. Dabei erwartet sich Moser ein ebenfalls enges Spiel. „Die Liga ist extrem ausgeglichen und das Niveau sehr hoch. Wenn wir wieder mit der Einstellung wie gegen Lilienfeld in die Partie gehen, können wir auch in Gmünd bestehen“, sagte Moser.

Wieder mit von der Partie sein wird Mathias Hofmarcher, der nach seiner Sperre wieder im Kader sein wird. Auch so hofft Moser auf die Rückkehr weiterer Stammspieler. „Im Endeffekt haben wir in der Saison noch kein einziges Mal mit der gesamten Stammelf gespielt“, gestand Moser.