Purgstall legt nach

Mit sieben Punkten aus den abgelaufenen drei Partien haben die Erlauftaler die sportliche Wende vollzogen. Das Leistungsbarometer zeigt steil nach oben. Nach dem 1:1-Remis gegen Schweiggers und dem 1:0-Erfolg gegen Amaliendorf feierten die SVG-Kicker nun einen sicheren 2:0-Erfolg in Rabenstein.

Mann des Spiels war einmal mehr Alexander Obermayr, der beide Treffer erzielte. Der beste Purgstaller Torschütze fungierte dieses Mal an vorderster Front. Coach Jürgen Moser gesteht: „Er ist sehr flexibel einsetzbar. Wir stellen ihn dort auf, wo wir ihn brauchen. Dieses Mal als Sturmspitze. Wieder einmal hat er seinen Torriecher unter Beweis gestellt. Egal, auf welcher Position er spielt, er weiß, wo das Tor steht.“

Das 1:0 erzielte Obermayr per Kopf, das 2:0 nach einer schönen Einzelaktion, wo er in der Entstehungsgeschichte zwei gegnerische Verteidiger mit einem Haken schlecht aussehen ließ. Mit dem zweiten Sieg in Serie sind bei den Erlauftalern wieder ruhigere Zeiten eingekehrt. Die Mannschaft hat sich stabilisiert und will nun im Duell mit Tabellenführer ASK Ybbs einen starken Gegner abgeben. Dazu Moser: „Wir müssen fokussiert und weiter hart arbeiten. Wir dürfen nach den Siegen nicht leichtsinnig werden, müssen die Konzentration hochhalten.“

Die Purgstaller könnten im Titelkampf das Zünglein an der Waage spielen. Nach dem Kräftemessen mit Ybbs steht für die Erlauftaler die Herausforderung St. Peter auf dem Programm.

Moser schwört sein Team für das Duell mit den Donaustädtern ein: „Das ist für heuer unser letztes Nachbarschaftsderby. Da wir in der laufenden Saison noch kein einziges gewinnen konnten, hoffe, ich, dass wir gerade im Spiel gegen den Tabellenführer dieses Manko ändern können.“