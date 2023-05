Purgstall spuckt Ybbs in die Meistersuppe

Die Erlauftaler spielen aktuell im Kampf um den Meistertitel das Zünglein an der Waage. Beim torlosen Unentschieden gegen den bisherigen Tabellenführer ASK Ybbs ließen sie den ersten Meisterschaftsfavoriten stolpern.

Die Truppe von Coach Jürgen Moser war in dieser Partie zwar spielerisch unterlegen, machte dieses Manko aber mit Kampfgeist und einer ausgezeichneten Defensivleistung wett. Die Abwehr rund um Mathias Hofmarcher und Lukas Fallmann brachte die Angreifer der Donaustädter zur Verzweiflung. Moser zufrieden: „Wir haben zum dritten Mal in Folge keinen Gegentreffer erhalten. Genau mit dieser Taktik haben wir uns erfolgreich aus der sportlichen Misere vom Beginn der Frühjahrsmeisterschaft herausgekämpft.“ Die Gastgeber hatten aber auch die notwendige Portion Glück auf ihrer Seite. Die Gäste kamen mehrmals gefährlich vor das Tor der Purgstaller. Unter anderem scheiterte Ybbs-Stürmer Christian Hackl vom Elfmeterpunkt. Der SVg-Coach gesteht: „Es gab auf beiden Seiten strittige Situationen. Den Elfer für Ybbs hätte ich nicht gegeben, dafür wurde uns in der Schlussphase ein Handelfmeter vorenthalten. Sei es, wie es sei. Am Ende sind wir mit dem Punktgewinn zufrieden und wollen weiterhin auf der Welle des Erfolgs bleiben.“

Die Erlauftaler können nun im Duell beim neuen Tabellenführer St. Peter erneut das Zünglein an der Waage spielen. Die SVg-Kicker wollen zum zweiten Mal in Folge den amtierenden Leader von der Spitze stoßen. Die zuletzt fehlenden Kevin Obermayr (krank) und Constantin Scharner (privat verhindert) sollten wieder zur Verfügung stehen.

Dafür fehlen Mathias Hofmarcher und Alexander Obermayr, die jeweils wegen der fünften Gelbe Karte gesperrt sind. Moser ist dennoch zuversichtlich: „Wir wollen in St. Peter dort anschließen, wo wir gegen Ybbs aufgehört haben.“

Philipp Plank alserster Neuzugang

Unterdessen kann Purgstall den ersten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Philipp Plank soll in der Offensive neue Impulse setzen. „Philipp kehrt somit zu seinem Stammverein zurück und passt damit perfekt zur Vereinsphilosophie. Die SVg konnte in den guten Vorgesprächen die Verpflichtung eines Spielers, welcher in Purgstall bis zu seinem 14. Lebensjahr im Nachwuchs tätig war, nun endgültig fixieren. Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit mit Philipp und natürlich auch auf das eine oder andere Tor, das er für Purgstall erzielen wird“, sagt Obmann Gerhard Buchegger.