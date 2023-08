Purgstall und Oberndorf spielten Remis

Es war ein kampfbetontes und auch spielerisch ein gutes Derby, bei dem Oberndorf den Hausherrn das (Fußball) Leben schwer machte. Beide Teams scheinen für dem Meisterschaftsauftakt gut gerüstet zu sein. Die Melktaler versteckten sich nicht und ließen kaum Chancen der Hausherren zu. Oberndorf ging durch Ibrahim Sedar in Führung, doch Kapitän Alexander Obermayr konnte in der Nachspielzeit per Elfmeter die Oberndorfer Führung egalisieren. Auch in Hälfte zwei ging das Spiel flott weiter, wenn auch die rassigen Torraumszenen und Chancen fehlten. Abermals war es Ibrahim Sedar der seine Farben in Führung brachte, doch Florian Redl bewahrte mit deinem Last Minute Treffer Purgstall vor einer Niederlage. Alles in allem aber ein gerechtes Remis.