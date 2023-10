Purgstall wird zum „Favoritentöter“

Die SVg Purgstall ist der Favoritenschreck der Liga. Nach Tabellenführer Lilienfeld (1:1-Remis) und Wieselburg (1:0-Sieg) kamen auch die Kicker des ASK Ybbs über ein 2:2-Remis nicht hinaus. Coach Jürgen Moser zufrieden: „Wir haben gezeigt, dass wir speziell vor eigenem Publikum gegen jeden Gegner bestehen können. Wir hätten auch gegen Lilienfeld und Ybbs drei Punkte erobern können.“ Beim Derby gegen Titelaspirant Ybbs holten die Erlauftaler einen 0:2-Rückstand auf. In der Schlussphase war sogar der Triumph möglich, wie der SVg-Coach gesteht: „Da hatten wir durchaus unsere Möglichkeiten auf das 3:2.“ Moser bleibt selbstkritisch: „Leider waren wir in den ersten 30 Minuten nicht stabil genug. Hätten wir da auch schon so agiert wie nach dem Seitenwechsel, wären wir wohl als Sieger vom Feld gegangen.“ Er führt die anfänglichen Probleme auf die neuerliche Rochade der Startformation zurück. Rene Pitzl fehlte aus privaten Gründen. Benedikt Schiefer, einer der Leistungsträger der vergangenen Wochen, nahm aufgrund einer eben erst überstandenen Erkrankung vorerst auf der Ersatzbank Platz. Moser weiß: „Ich habe bei der Aufstellung etwas probiert, was aber nicht funktioniert hat. Erst nach einem Systemwechsel waren wir wieder voll auf Touren.“ Diese PS müssen die Purgstaller Kicker auch im nächsten Heimspiel gegen Seitenstetten auf den Platz bringen. Moser ist sich sicher: „Wir stehen vor einem richtungsweisenden Match. Wenn wir gewinnen, haben wir den Anschluss zum vorderen Tabellendrittel gewahrt. Wir wollen auf jeden Fall nicht verlieren, damit wir hier punktemäßig in Reichweite bleiben. Der Gegner ist sehr laufstark, aber absolut in unserer Reichweite. Wir werden mit Demut an die Aufgabe herangehen, uns aber sicherlich nicht verstecken.“