Raben erstürmen die Heimfestung

Werbung

Einen völlig verdienten Punkt nahm Rabenstein aus dem hohen Waldviertel mit. Bei der bis dato heimstärksten Mannschaft der Liga.

Gmünd hatte 19 von 21 möglichen Punkten geholt und musste mit dem Remis zufrieden sein. Denn die Raben waren dem Sieg näher. „Die Mannschaft hat die Sache gut gemacht, wir hatten ein Chancenplus“, schilderte Trainer Andreas Gutlederer. Einziger Makel war die Chancenverwertung. Hinten hielt der SCR zum zweiten Mal in Folge die Null. Beide Teams waren ersatzgeschwächt, bei den Raben, für die es im 16. Spiel erst das zweite Unentschieden gab, erwischte es zusätzlich zu den längeren Ausfällen Manuel Grünbichler, Habertheuer und Kraushofer. Schockdiagnose bei Kapitän Lick: Kreuzband-, Seitenband- und Meniskusschaden, wohl ein Jahr Pause.

Allrounder springt in die Bresche

So rückte der zuletzt angeschlagene Neuzugang Arvensis zurück auf die Innenverteidigerposition. „Ein universeller Spieler wie auch Gruber. Sie müssen in die Bresche springen.“ Gruber deckte die linke Abwehrseite ab. Nun geht es zum Spitzenreiter Ybbs. „Man sieht, was den anderen Mannschaften passiert. Es darf sich keiner zurücklehnen“, so Gutlederer mit Blick auf die letzten Resultate. „Wir werden es ähnlich anlegen wie in Gmünd. Gegen Ybbs war es immer eng, es wird interessant.“

Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer

Ein bitteres Osterwochenende durchlebte Herzogenburg. Vor heimischer Kulisse lief der SC gegen Aufsteiger Lilienfeld in ein 1:4-Debakel. „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen, aber davon können wir uns nichts kaufen“, sah Trainer Marc Andre Unterhuber auch gute Momente im Spiel seiner Mannschaft. In Eggenburg hoffen die Stiftstädter auf ein Comeback des zuletzt verletzten Müllner. Fürst steht noch nicht zur Verfügung.