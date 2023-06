Raben haben das Abstiegsgespenst verscheucht

Was für ein Wochenende für das St. Pöltner Bezirksduo! Rabenstein holte in Rohrendorf verdientermaßen einen Punkt und kann nicht mehr auf die letzten beiden Tabellenplätze rutschen. Es wird zwar zwei Absteiger aus der 2. Landesliga West geben, sollte es Schlusslicht Mannersdorf in der 1. Landesliga wie erwartet erwischen, aber eben „nur“ zwei und nicht drei.

„Es freut mich, dass wir die sieben Punkte gezogen haben“, blickt SCR-Trainer Andreas Gutlederer auf die letzten drei Partien. Nach mäßiger Ausbeute im Frühjahr wird nun fleißig geerntet. „Du musst dran bleiben. Irgendwann dreht sich die Medaille“, weiß Gutlederer. Diese Zeit ist nun gekommen, obwohl das Team nach wie vor mit Personalproblemen kämpft. Ücüncü fehlte zuletzt verletzt, Mathias Todt erlitt gar einen Kreuzbandriss und gesellt sich zu den anderen Langzeitausfällen. Gutlederers Resümee: „Geile Mannschaft, geiler Verein.“Herzogenburg präsentiert sich als „Endspielspezialist“

Nervenprobe bestanden

Herzogenburg behielt auch im zweiten „Sechs-Punkte-Spiel“ die Nerven und wies nach Amaliendorf auch Schweiggers in die Schranken. Der SC liegt nun acht Punkte vor dem Vorletzten bei drei noch zu spielenden Partien.

Unterhubers Plan, in Wieselburg Spieler zu schonen um sich keine Sperre einzufangen, ging auf. Seine Top-Elf lieferte gegen die Waldviertler trotz Startschwierigkeiten ab. Darüber hinaus handelte sich keiner der sechs „Bedrohten“ im Schlüsselspiel eine Gelbe ein, somit sind alle in Rabenstein dabei. Auch die Aufstellung des SCH passte perfekt. Anyanwu, erstmals an vorderster Front, erzielte die wichtige Führung. Yikilmaz, dahinter positioniert, assistierte und fixierte das 2:0. Beide Male in unnachahmlicher Art und Weise. Die Gegenspieler prallten allesamt ab vom Angreifer. SCH-Trainer Unterhuber: „Er war eine Maschine und hat den Unterschied ausgemacht.“

Das weiß auch Gutlederer vor dem Bezirksduell am Freitag „Er hält sie im Spiel. Vorsicht ist geboten. Sie sind spielerischgut.“ Unterhuber: „Ein guter Gegner, der im Aufwind ist. Es freut mich, dass sich ein Verein aus der Region gemausert hat.“