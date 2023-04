Raben und Herzogenburg mit voller Beute

Werbung

Zwei Spiele, sechs Punkte. Es war ein Wochenende zum Einrahmen für den SC Herzogenburg und den SC Rabenstein. Sieht man von der schweren Knieverletzung von Rabensteins Kapitän Florian Lick ab.

„Bitter, das tut weh“, bringt es Trainer Andreas Gutlederer auf den Punkt. Die Pielachtaler bleiben vom Pech verfolgt und die verletzungsbedingten Ausfälle ein Dauerthema. Zumindest hat man aber Schweiggers klar in die Schranken gewiesen. In einer richtungsweisenden Partie gegen einen direkten Konkurrenten. Gutlederer: „Schweiggers und wir wussten, wie wichtig das Spiel ist.“ Nach bislang nur sechs Punkten aus sieben Heimpartien klappte es endlich wieder vor heimischer Kulisse mit der maximalen Punkteausbeute. „Wir wollen die Heimspiele so gut wie möglich ziehen und drei Punkte kreieren“, möchte Gutlederer zurück zu alter Heimstärke.

Ein ungewohntes Gefühl

„Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt“, schmunzelte SCH-Trainer Marc Andre Unterhuber nach dem Sieg in Purgstall. Der Jubel unmittelbar nach dem Goldtor durch Yikilmaz mit seiner Elf symbolisierte das gute Teamgefüge. „Es war ein gelungenes Spiel der ganzen Mannschaft. Auf dem müssen wir aufbauen“, lobte Unterhuber, der auf die verletzten Müllner und Fürst verzichten musste, das Kollektiv. „Wir haben gut verteidigt und gegen den Ball gearbeitet.“ Und einmal entscheidend zugeschlagen, nachdem Neuzugang Anyanwu bei seinem Startelfdebüt den Turbo auf der rechten Seite gezündet hatte. Vier Punkte aus zwei Spielen: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Nun kommt Lilienfeld. In einer Doppelveranstaltung mit den SCH-Damen machen die Herren den Anfang. Unterhuber: „Eine spielerisch gute Mannschaft.“