Rabenstein: Zweiter Dreier ist Gold wert

Rabenstein hat nachgelegt! Nach dem 2:0 in Lilienfeld setzten sich die Pielachtaler vor heimischer Kulisse gegen Eggenburg mit 3:0 durch. Punkte, die im Kampf gegen den Abstieg Gold wert sind. Denn das dahinter liegende Trio wurde nun abgeschüttelt, der Rückstand auf den SKE beträgt nur mehr einen Zähler.

„Es war eine kampfbetonte Partie. Aber darauf waren wir eingestellt“, so Trainer Andreas Gutlederer. „Es war wichtig, dass wir nach Lilienfeld dran geblieben sind.“ Gegen die Waldviertler glänzten die Raben mit schönen Toren. Erneut trug sich Markus Grünbichler mit einem satten Schuss in die Schützenliste ein. Matthias Todt erhörte den Zuruf seines Trainers und schloss nach kapitalem Abwehrschnitzer rasch ab. Der Heber senkte sich perfekt in die Maschen. Das berühmte Tüpfelchen auf dem „i“ gelang in der Nachspielzeit. Lapiere sorgte nach langer Verletzungspause für den sehenswerten Assist, Rusch schloss den Konter ohne Probleme ab.Druck ist vor schwerem Auswärtsspiel gewichen

Mit einer breiten Brust und weniger Druck als zuletzt geht es nach Rohrendorf. Gutlederer: „Sie haben einen der besten Kader der Liga. Wir freuen uns nach zwei Siegen auf die Partie.“

Herzogenburg vor Schnittpartie

SCH-Trainer Marc Andre Unterhuber überraschte in Wieselburg mit einer unkonventionellen Aufstellung. Surböck, Kitagawa und Regojevic blieben draußen, Yikilmaz kam erst in der Schlussviertelstunde. Das Quartett steht vor einer Gelbsperre und wurde geschont. Nur Heiderer war für die Innenverteidigung nicht zu ersetzen. Die junge Garde lieferte Wieselburg Paroli, Müllner hatte sogar die Topchance zur Führung.

„Der volle Fokus liegt auf Schweiggers“, schildert Unterhuber. „Ein Sechs-Punkte-Spiel. Sie kämpfen ums Überleben, wir kämpfen ums Überleben. Wir haben schon so ein Spiel gespielt und wissen, was auf uns zukommt. Vielleicht ist das ein Vorteil“, hat Herzogenburg die erste Schnittpartie gegen Amaliendorf gewonnen.