Revanche geglückt, Seitenstetten „gebogen“

„Würmla gegen Seitenstetten - das ist Brutalität“ - von wegen! Das Spiel verlief in äußerst fairen Bahnen. Sogar der Schiedsrichter lobte die Gangart beider Teams. Keine Spur von Gehässigkeiten, ein intensives, aber immer in Rahmen des Erlaubten, ausgetragenes Spiel. „Die Gäste hatten sogar mehr vom Match in der Anfangsphase. Sie konnten immer wieder in die Räume spielen, die wir öffneten. Danach kamen wir besser in die Partie. Patrick Denk hätte da zum Vater des Sieges werden können“, meinte nach dem Spiel Walter Brandstätter. Das erste Tor fiel nach knapp 40 Minuten. Markus Schnopp drosch die Kugel ins rechte Eck. Ab diesem Zeitpunkt eine verdiente Führung. So ging es auch in die Pause.

Patrick Denk hätte den Sack zumachen können

Knapp nach dem Wechsel fand Denk im Gästekeeper seinen Meister (47.) Die Mostviertler blieben somit im Spiel. „Wir waren zwar feldüberlegen, doch solange es nur 1:0 steht kann immer etwas passieren“, konstatierte Brandstätter. Das ersehnte 2:0 wollte aber lange Zeit nicht folgen. Würmla vergab gute Chancen, oder aber beim Seitenstetten-Keeper war Endstation. Schließlich mutierte ein Foul an Schimany zum „Dosenöffner“ - Kapitän Dominic Rauscher verwandelte den Penalty staubtrocken zur - letztendlich - verdienten 2:0-Führung. Die Gäste starteten nun ihrerseits eine verzweifelte Offensive, doch Weissmann im Würmla-Tor vereitelte eine sehr gute Chance der Mostviertler. Ein weiterer Aluminum-Treffer von Lippert untermauerte aber den in Summe sicheren 2:0-Erfolg der Hausherren.

Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist Würmla im Soll. Die Leistung in beiden Matches war sehr solide. Man darf sich einiges von der Truppe erhoffen. „Wir sind im konditionellen Bereich sehr gut aufgestellt. Heute ließ zwar etwas die Chancenauswertung zu wünschen übrig, doch mit 2:0 bin ich natürlich zufrieden“ lobte Brandstätter seine Mannschaft. Würmla hat sich nun im Mittelfeld etabliert. Doch man sollte trotzdem jetzt nichts schleifen lassen, zu ausgeglichen ist die Liga im Mittelfeld der Tabelle. Oben tobt ein Zweikampf der beiden Derbygegner Ybbs und Wieselburg. Die Bierstädter demütigten vor mehr als 800 Zusehern den Tabellenführer in der „Höhle des Löwen“ mit 5:0!

Für Würmla geht es nun auch um „Big Points“ - nächster Gegner ist Amaliendorf. „Da wollen wir gerne etwas mitnehmen. Aber so leicht werden es uns die Waldviertler nicht machen.“ Danach kommt der „Riese“ Wieselburg nach Würmla - sicher für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel. Für die Wieselburger um den Titel, für Würmla um das Erreichen des sicheren Mittelfelds am Ende!