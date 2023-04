Rohrendorf wieder voll im Titelrennen

Werbung

Vor dem zweiten Spieltag in der Rückrunde der 2. Landesliga West hatte Rohrendorf als Vierter acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Ybbs. Während das Auswärtsspiel der Moser-Boys in Lilienfeld aufgrund starker Regenfälle abgesagt werden musste und am Ostermontag, 10. April, nachgeholt wird, verlor Ybbs zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Wieselburg überraschend deutlich mit 0:5. Die Absage kam für die Rohrendorfer nicht ungelegen. Mehrere Spieler waren angeschlagen oder krank.

Sollte die Kerzig-Elf das Nachtragsspiel in Lilienfeld für sich entscheiden, hätte man nur noch fünf Punkte Rückstand auf Ybbs. Mit einem Sieg wäre man wieder im Rennen um den Meistertitel dabei. „Das will ich jetzt noch nicht bewerten, wie unsere Chancen stehen. Für mich ist das noch viel zu weit weg“, meint Trainer Stefan Kerzig.

Bevor es für Kapitän Johannes Sacher & Co. aber zum Tabellensiebenten geht, wartet am Samstag mit Eggenburg eine schwere Aufgabe. Mit Siegen gegen Lilienfeld und Gmünd konnten die Eggenburger zuletzt überzeugen und perfekt in die Rückrunde starten. „Ein sehr unangenehmer Gegner, vor dem wir viel Respekt haben. Eggenburg verteidigt sehr gut und hat auch Qualität im Angriff. Mit Jindrich Kucera haben sie außerdem einen echten Unterschiedsspieler“, zollt Kerzig dem bevorstehenden Gegner Respekt.

Nach den Spielen gegen Eggenburg und Lilienfeld, die innerhalb von drei Tagen stattfinden, empfängt man am 16. April Gmünd vor heimischem Publikum. Die Rohrendorfer müssen also gleich drei Partien innerhalb von nur acht Tagen bestreiten. „In den zwei Wochen wird sich jetzt viel entscheiden. Wenn die Mannschaft vorne mitspielen will, müssen wir das auch auf dem Platz zeigen und punkten“, nimmt Kerzig seine Truppe in die Pflicht.

Neben Andreas Bogner, der aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre gegen Eggenburg fehlen wird, stehen gleich drei Akteure der Kerzig-Elf bei vier Gelben Karten. Mit Michael Walzer, Benedikt Stierschneider und Michael Wildpert gehen drei Spieler vorbelastet in das Heimspiel gegen Eggenburg. Dadurch ist es gut möglich, dass die Rohrendorfer auch beim Nachtragsspiel in Lilienfeld auf den einen oder anderen Akteur verzichten müssen.