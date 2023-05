Rückstand auf Leader Ybbs verringert

Fünf Punkte beträgt aktuell der Rückstand der Braustädter auf Tabellenführer ASK Ybbs. Fünf Punkte, die bei SCW-Coach Rudi Vogel und seinem Team wieder für Aufbruchsstimmung sorgen. Vogel gesteht: „Wir haben nicht mehr damit gerechnet, aber aufgrund des Umfallers der Donaustädter riechen wir wieder Lunte. Durch die Niederlage der Ybbser ist die Meisterschaft wieder offen und für die drei Jäger St. Peter, Rohrendorf und uns plötzlich wieder spannend.“ Eines gesteht Wieselburgs Betreuer dennoch: „Wir haben noch eine schwere Auslosung vor uns. Wir müssen nach Würmla, Seitenstetten und nach Rohrendorf. Das sind drei große Herausforderungen.“ Die erste Hürde Rohrendorf wollen die Erlauftaler am Sonntag überwinden. Vogel weiß: „Eine ganz harte Nuss, die es von uns zu knacken gilt. Wir wollen aber bestehen und hoffen gleichzeitig, dass Ybbs in Purgstall erneut Punkt liegenlässt.“

Das Selbstvertrauen der Braustädter ist nach dem 4:2-Heimsieg gegen Eggenburg jedenfalls vorhanden. Trotz vieler personeller Ausfälle zeigten die SCW-Kicker eine starke Leistung, die nur in der Schlussphase von zwei Kontertoren des Gegners getrübt worden war. Dazu Vogel: „Wir wollten nach der 3:0-Führung offensiv weiterspielen. Wir machten alle den Fehler, dass wir uns zu sicher fühlten. Aber egal, wir haben stark gespielt und verdient gewonnen.“

Die vier Treffer für den SC Wieselburg teilten sich Florian Heigl und Gabriel Hinterberger mit jeweils zwei Toren gerecht auf. Für Goalgetter Hinterberger waren es bereits die Saisontreffer 23 und 24. Er führt damit die Torschützenliste der 2. Landesliga West klar vor dem Ybbser Manuel Leitgeb an, der es auf bisher 14 Tore brachte. In Rohrendorf steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Clemens Heindl.