Rumpftruppe wehrte sich

Trotz der knappen Niederlage ist SVg-Coach Jürgen Moser mit dem Auftritt seiner „jungen Wilden“ beim Topspiel in St. Peter zufrieden: „Das war eine gute Bewährungsprobe. Die nachrückenden Spieler haben ihre Aufgaben ausgezeichnet erledigt. Speziell in der ersten Halbzeit hat sich meine Mannschaft extrem gut gewehrt.“ Eine strittige Foul-Entscheidung von Schiedsrichter Klaus Kastenhofer leitete in der Folge die Niederlage ein.

Qerim Idrizaj traf aus dem daraus resultierenden Freistoß, der unglücklicherweise auch noch abgefälscht wurde, zum 1:0. Das entscheidende 0:2 kassierte die junge Purgstaller Truppe aus einem Konterangriff in der Schlussphase. Wenige Augenblicke zuvor scheiterte Özkan Dinc am gegnerischen Keeper.

Warum mussten nun die Purgstaller mit einer Rumpftruppe antreten? Dies passierte aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände: Mittelfeldregisseur Alexander Obermayr und Abwehrchef Mathias Hofmarcher waren wegen der fünften Gelben Karte zum Zuschauen verurteilt.

Roman Zeller und Stefan Sailer fehlten jeweils aus privaten Gründen. Pech hatte Florian Koppensteiner, der sich beim Abschlusstraining eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Ebenfalls aus muskulären Gründen musste Marc Vorderbrunner passen. Und zu guter Letzt wurde auch „Sechser“ Kevin Obermayr nach überstandener fiebriger Erkältung nicht rechtzeitig matchfit.

Aufgrund dieser „Vorgaben“ spricht Coach Moser „von einer ausgezeichneten Leistung, bei der wir uns einen Punkt verdient hätten.“

Im nächsten Spiel gegen Würmla sollten wieder alle Kaderspieler an Bord sein. Dazu Moser: „Wir wollen uns im vorletzten Heimspiel der Saison von der besten Seite präsentieren. Wir brauchen unbedingt noch Punkte.“