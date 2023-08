Saisonstart ging kräftig in die Hose

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Moser rutschte nach der 0:5-Pleite im Derby in Melk nach der zweiten Pleite im zweiten Saisonspiel ans Tabellenende der Liga.

Für den SVg-Coach steht damit fest: „Wir haben uns durch individuelle Fehler rasch aus dem Konzept bringen lassen, sind instabil geworden und alles, was wir probiert haben, hat nicht gefruchtet. Anscheinend haben wir nach der passablen Vorbereitung und den Testspielen den Umbruch unterschätzt, den es im Sommer im Team gegeben hat. Wir müssen wieder das Vertrauen in unsere eigenen Stärken gewinnen und im Wettkampf am Feld zeigen.“

Dabei hatte Moser vor dem Anpfiff in Melk ein besonders gutes Gefühl, wie er gesteht: „Die Stimmung im Training, die Vorbereitung vor dem Spiel, das Aufwärmen - alles hat für mich gepasst. Ich habe die Energie in den Augen meinen Spieler gesehen. Leider ist dann alles anders gekommen, wie erhofft.“ Grund dafür war sicherlich auch der frühe Rot-Ausschluss von Defensivspieler Michael Mistelbauer, der wegen eines Torraubs bereits in der siebenten Minute vom Feld geschickt wurde. Für die Erlauftaler war dies der berühmte Anfang vom Ende.“ Vor dem Derby gegen Wieselburg heißt es für Purgstalls Kicker nun kurz alle Wunden zu lecken und dann volle Konzentration auf die richtungsweisende Partie zu legen.

Für Moser, der bis auf Mistelbauer auf die nominell stärkste Mannschaft zurückgreifen kann, steht eines fest: „Die Karten sind klar verteilt. Wieselburg ist der große Favorit, und wir müssen alles geben, um wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. Wir müssen anschreiben. Deshalb erwarte ich mir, dass am Samstag elf extrem hungrige und willige Spieler am Feld stehen, die dem Tabellenführer alles abverlangen werden. Das sind wir vor allem auch unsere vielen treuen Fans schuldig.“