SC Amaliendorf tritt auf der Stelle

Bis vor zwei Wochen zeigte die Fieberkurve beim SC Amaliendorf steil nach oben. Seither tritt die Meyer-Elf jedoch eher auf der Stelle. War vorige Woche beim Testderby gegen Heidenreichstein zumindest das Ergebnis mit 4:1 noch in Ordnung, sticht der 2:1 gegen 1.-Klasse-Klub Brand-Nagelberg von Samstag doch ins Auge.

„Die Ergebnisse sind nicht das Problem. Wir haben auch gegen St. Martin nur 2:1 gewonnen. Das Problem ist, wie wir uns verkaufen“, ärgerte sich Sektionsleiter Michael Pichler über die Leistung im Testspiel im Zuge des lokalen Trainingslagers. „Da hat die Laufbereitschaft gefehlt, der Einsatz, die Leidenschaft. Klar hat sich die Müdigkeit bemerkbar gemacht, aber das muss ich im Spiel überwinden.“

"Durchhänger ist in der langen Vorbereitung normal"

Die Alarmglocken will Pichler zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht läuten. „Dass du in so einer langen Vorbereitung einen Durchhänger hast, ist normal – besonders, wenn die äußeren Bedingungen so schwierig sind“, zeigt er Verständnis, will aber dennoch das Gespräch mit der Mannschaft suchen. „Der Prozess Zeit, aber wir haben nach dem Herbst gesagt, dass wir uns alle reinknien, den Klassenerhalt schaffen wollen. So müssen wir auch auftreten. Und dazu zählt auch, dass die Mannschaft die Aufgaben des Trainers umsetzt.“

Um besser in Schwung zu kommen, wurde am Dienstagabend gegen Litschau getestet. Die Generalprobe steigt dann am Samstag daheim gegen Gebietsligist Raabs.

Keine Nachrichten aus 2. Landesliga West mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden