Seitenstetten gelingt „Derby-Revanche“

„Insgesamt gesehen war es schon fast ein perfektes Fußballfest für uns alle“, jubelt Seitenstettens Coach Peter Thaller nach dem Derbysieg. Dass die Freude bei den Seitenstettnern groß ist, versteht jeder Fußballfan. Nach der 1:2-Niederlage im Herbst gelang den Hausherren nun die Revanche. Und das vor einer tollen Kulisse.

Der Start im Spiel verlief für Seitenstetten dann auch so, wie man es sich nur wünschen kann. Nach nur einer Minute gibt es Elfmeter, den Andreas Eder verwandelt. Danach gleicht St. Peter durch ein Solo von Max Oberforster aus. Doch Seitenstetten bleibt effektiv, trifft nach einer Standardsituation und nach einem Corner. „Wir waren extrem effektiv, dazu sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Der Sieg war verdient“, sagt Seitenstetten-Coach Peter Thaller. St. Peter war mit der Leistung ganz und gar nicht zufrieden: „Es war kein gutes Spiel von uns. Wenig Kreativität und kaum Chancen. Der Sieg für Seitenstetten geht in Ordnung“, sagt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker.