Sensation von Wieselburg nährt Hoffnung Rote Laterne loszuwerden

Was es bewirken kann, wenn der ganze Druck von einer Mannschaft abfällt, zeigte sich beim SC Amaliendorf, der just beim Titelkämpfer Wieselburg den zweiten Saisonsieg eingefahren hat - und die Erlauftaler damit wohl auch um die Meisterträume gebracht hat. Beim Fix-Absteiger SCA nährte das 3:2 die Hoffnung darauf, vielleicht in der letzten Runde doch noch den letzten Platz verlassen zu können, erhobenen Hauptes den Gang in die Gebietsliga anzutreten. Dafür braucht's am Samstag gleich den nächsten Sieg - im Derby gegen Schweiggers.

„Das wäre das Ziel“, sagt Sektionsleiter Michael Pichler. „Mit dem Sieg in Wieselburg haben wir Selbstvertrauen getankt. Schweiggers dann noch zu überholen, wird aber natürlich schwierig.“ Fünf Punkte Rückstand beträgt der Abstand auf den Vorletzten, das ist in zwei Spielen ein Brett. Zudem kehrte auch der USC auf die Siegerstraße zurück, schlug Seitenstetten 4:1 und wahrte damit auch noch die Mini-Chance auf den Klassenerhalt. Der Pomassl-Elf fehlen zum rettenden Ufer aber auch fünf Punkte - Ausrutscher sind verboten.