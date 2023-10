Bei der 0:2-Niederlage in Rohrendorf ging für die Truppe von Coach Jürgen Moser der Erfolgslauf der vergangenen Runden zu Ende. Nach drei Partien ohne Pleite mussten sich die Purg-staller erstmals wieder geschlagen geben. Die Nullnummer in der Wachau hätte aber nicht sein müssen. Die Gäste, die auf Spielmacher Alexander Obermayr (Grippe) und Florian Redl (Zerrung) verzichten mussten, waren speziell in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Zwei gute Einschussmöglichkeiten von Özkan Dinc und Emre Koc blieben jedoch ohne Torerfolg. SVg-Betreuer Moser gesteht: „Das Momentum ist derzeit leider nicht auf unserer Seite. Wir haben ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir im Grunde die besseren Chancen hatten, knapp verloren. Das ist besonders bitter, denn meine Mannschaft hätte sich zumindest einen Punkt verdient.“ Dieser wäre auch möglich gewesen. Der Ausgleichstreffer von Rene Pitzl wurde jedoch von Schiedsrichter Stefan Pleininger wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt. Das ärgert Moser: „Wir wurden doppelt bestraft, denn der Rohrendorfer Führungstreffer fiel aus einer klaren Abseitsstellung.“ Beim bevorstehenden Derby gegen den Tabellendritten ASK Ybbs hofft der SVg-Coach, den Weg in die Erfolgsspur wieder zu finden. Er gesteht: „Es wird natürlich alles andere als einfach werden. Wir haben vor allem das Problem, dass wir Woche für Woche aufgrund der Ausfälle die Mannschaft umbauen müssen. Das ist eine große Herausforderung, die wir aber wieder mutig in Angriff nehmen werden.“

Obermayr und Redl sollten wieder an Bord sein. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Michael Mistelbauer, der nach einer rüden Attacke seines Gegenspielers mit einer Schienbeinblessur angeschlagen vom Feld musste. Moser weiter: „Wir freuen uns auf dieses Derby.“