Spratzern: Ein Anfang ist gemacht

Spratzern hat sich am zweiten Spieltag rehabilitiert. Das 3:0 im Bezirksduell gegen Herzogenburg war hochverdient.

Die körperlich robuste Viererkette ließ im Gegensatz zur Eröffnungspartie nichts anbrennen und vorne brach Neuerwerbung Matej Turna, der schon mit kritischen Tönen konfrontiert war, seinen Torbann. „Er ist ein Super-Stürmer“, stellt sein Frenkie Schinkels klar. Der ASV-Coach ist zu lange im Geschäft, um den ersten Dreipunkter der Saison überzubewerten. „Es war nur ein kleiner Baustein.“ Trotz Überlegenheit war Schinkels mit der torlosen ersten Hälfte nicht zufrieden. Sinnbildlich, welchen Anspruch Schinkels an sein Team hat. Den hat Rabeh, mit zwei mustergültigen Vorlagen zu den ersten beiden Toren, am Samstag erfüllt.

Unterhuber geht mit seinem Team hart ins Gericht

Ein böses Erwachen gab es hingegen für den SCH. Nach dem schwachen Auftritt Spratzerns gegen Seitenstetten hatten sich die Stiftsstädter im ersten Aufeinandertreffen mit dem ASV seit über zehn Jahren etwas Zählbares erhofft. Nach 90 Minuten gab es aber durchwegs Ernüchterung. „Inferior“, bezeichnete Trainer Marc Andre Unterhuber die Leistung seiner Truppe und nahm lediglich Keeper Streicher, den an der Niederlage keine Schuld trifft, in Schutz. „Die Zügel werden angezogen“, stellt der Coach fest. Lediglich ein glücklicher Punkt gegen Würmla steht nach Spieltag zwei, an dem Anyanwu verletzt fehlte, zu Buche.

Windl-Elf im Höhenflug

Die Mannschaft der Stunde heißt Rabenstein. Die Pielachtaler haben auch das zweite Spiel für sich entschieden. „In Rabenstein hat keiner erwartet, dass wir nach zwei Runden sechs Punkte haben. Vor allem nicht bei den Gegnern“, hat Trainer Stefan Windl mit seiner engagierten Truppe nach Purgstall auch Seitenstetten gebogen. Mit einem besonders gut schmeckenden und verdienten Last-Minute-Sieg.

Und das obwohl mit Manuel und Markus Grünbichler zwei weitere Stammspieler fehlten. Sturm-Neuzugang Matej Chorvat hat nach starker Vorbereitung nun auch in der Liga zum ersten Mal angeschrieben und den wichtigen Ausgleich erzielt.