Spratzerner Wundertüte

„Jedes Spiel, das wir spielen, ist eine Wundertüte“, resümierte Spratzerns Coach Frenkie Spieltag nach Spieltag eins. Und der brachte reichlich Ernüchterung. Insbesondere die Abwehr zeigte gegen Seitenstetten grobe Mängel. Der negative Höhepunkt war das Verhalten vor dem entscheidenden 0:3. Schinkels ist klar: „Die schweren Eigenfehler musst du abstellen.“

Nach dem Totalumbau zur Sommerpause stellt Schinkels fest: „Ich habe damit gerechnet und erwarte mir nicht den großen Coup. Wir brauchen noch ein paar Spiele, bis wir eingespielt sind.“ Der Trainer nimmt aber seine Routiniers schon jetzt in die Pflicht. „Die erfahrenen Spieler müssen zeigen, dass sie schon höher gespielt haben.“ Am besten schon am Samstag gegen Herzogenburg.

Streicher und die Weltklasse

Der SC holte gegen Würmla glücklich einen Punkt. Und hatte mit Keeper Streicher den überragenden Akteur in seinen Reihen. „Chrisi war der Man of the Match, einfach Weltklasse“, war Trainer Marc Andre Unterhuber ansonsten aber weniger einverstanden mit der Darbietung seines Teams. „Wir waren nicht auf den Endzweck aus.“

Nun trifft Unterhuber auf seinen Ex-Klub. „Ich hatte ein schönes halbes Jahr, auch wenn es sportlich nicht gelaufen ist.“ Der Zeitpunkt gegen den ASV zu spielen, könnte schlechter sein: „Sie hatten im ersten Spiel ihre Probleme. Vielleicht liegt das Momentum bei uns.“ Schinkels zur Partie: „Ich sehe Herzogenburg auf dem gleichen Niveau. Wir sind für alle Vereine neu. Sie kennen mich als Trainer nicht und auch nicht die Spieler.“

Foto: Claus Stumpfer

Einen perfekten Beginn in die neue Spielzeit erlebte Rabenstein: 2:0 bei den hochgehandelten Purgstallern. „So kann man starten“, grinste Trainer Stefan Windl, der sein Debüt in der 2. Landesliga gleich mit einem Auswärtsdreier krönte.

Wie so oft entscheidend, war die Tatsache, wer das 1:0 schießt. Pieber war es vorbehalten, per direktem Eckball und mit gütiger mithilfe von Keeper Fallmann. Dabei wurde das Glück erzwungen. Windl: „Er hat eine Super-Schusstechnik. Es war unser Plan, die Ecken in den Fünfer zu bringen.“

Im ersten Heimspiel erwarten die Raben Seitenstetten, das mit Selbstvertrauen kommen wird. „Es wird vermutlich ein Spiel auf Augenhöhe“, blickt Windl voraus. Gruber (Muskelfaserriss) fehlt erneut.