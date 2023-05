St. Pöltner Duo: Ertrag steht weiter aus

0:2 und 1:3: Rabenstein und Herzogenburg treten weiter auf der Stelle. In den letzten fünf Partien setzte es für unser St. Pöltner Bezirksduo vier Niederlagen. Die magere Ausbeute: Ein Zähler. Gut: Auch die Konkurrenz aus dem Waldviertel blieb ohne Punktezuwachs. Und in der 1. Landesliga hat Spratzern Mannersdorf überholt.

Beide Teams sind nicht weit weg davon, endlich statt Niederlagen auch Siege zu ernten. Der Erfolg muss durch vollen Einsatz und Zielstrebigkeit endlich erzwungen werden.

Gutlederer und der bittere Klassiker

„Es war ein ordentliches Spiel von uns, wie so oft in letzter Zeit“, bleibt Rabensteins Trainer Andreas Gutlederer ruhig. „Bitter. Das Spiel musst du nicht verlieren.“ Ein Klassiker im Fußball: „Wenn du unten drinnen bist, hast du auch nicht das nötige Glück.“ Das brachte Purgstall am Samstag mit ins Pielachtal. Hörmann kassierte zum fünften Mal Gelb und muss beim schweren Auswärtsspiel in Lilienfeld zuschauen. Auch Gruberbauer wird erneut fehlen. Gutlederer: „Es wird nicht leichter, war es aber noch nie.“ Im Herbst unterlag der SCR mit 1:2.

Unterhuber stellt die Rute ins Fenster

Indes wird der Ton in Herzogenburg rauer. „Jetzt muss sich jeder hinterfragen, ob er den Abstiegskampf annehmen will“, stellt Coach Marc Andre Unterhuber seinen Spielern die Rute ins Fenster und kündigt Änderungen in der Aufstellung an. „Einige verhalten sich so, als wären wir Erster, Zweiter oder Dritter. Wir spielen nicht um den Titel, sondern gegen den Abstieg.“ Ein krasser individueller Fehler leitete die Schlappe in Seitenstetten ein. Die Chancen wurden, bis auf eine Ausnahme, einmal mehr nicht genutzt.

Das muss sich im Kellerduell gegen Schlusslicht Amaliendorf (im Hinspiel feierte der SCH einen 6:2-Kantersieg) ändern. Unterhuber: „Wir spielen daheim voll auf Sieg. Es gibt keine Ausreden mehr.“