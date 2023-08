St. Pöltner Klubs machen die Schotten dicht

Keine Tore im St. Pöltner Bezirksderby! Dadurch spielten sowohl Rabenstein, als auch Herzogenburg bereits zum zweimal Mal in dieser Saison zu Null. Der SCR stellt mit nur einem Gegentor die beste Abwehr der Liga, der SCH hat gemeinsam mit drei weiteren Teams in dieser Statistik den zweitbesten Wert.

Dennoch klafft der Zufriedenheitsgrad auseinander. Rabenstein steht mit sieben Zählern fein da, sogar neun wären greifbar gewesen. „Wir hatten Möglichkeiten, um zu gewinnen“, so Trainer Stefan Windl nach einem guten Auftritt seines Teams in der Stiftstadt. Nun kommt Würmla. Windl: „Eine gute Mannschaft, die bislang unter Wert geschlagen wurde.“

Yikilmaz als Solist

Herzogenburgs Coach Marc Andre Unterhuber stellte nach der Spratzern-Schlappe um, setzte auf eine Viererkette und Yikilmaz als neuen Solostürmer. Unterhuber: „Es war eine deutliche Leistungssteigerung, waren organisierter und haben wenig zugelassen.“ Dennoch stehen erst zwei Punkte auf der Habenseite. Unterhuber: „Das ist zu wenig. Uns fehlt vorne das Tor. Wir müssen effektiver werden.“ Das soll es nach 270 torlosen Minuten endlich in Melk fallen.

Der Sieg war eine Charaktersache

Zweiter Sieg in Folge für Spratzern! Der ASV springt dadurch in die Spitzengruppe der Liga. Dank eines 2:1-Sieges nach 0:1-Pausenrückstand. „Ich habe in der Halbzeit die Charakterfrage in die Kabine geworfen. Die Burschen haben dann Charakter gezeigt“, sah Frenkie Schinkels eine Leistungssteigerung. Der Coach brachte El-Damanhoury in der Startformation und setzte neuerdings auf eine Doppel-Sechs mit dem starken Krajnovic. Mit Erfolg.

Und auch die Einwechslung von Benesch machte sich bezahlt. Das Rot- und Elfmeterfoul am ASV-Stürmer war siegbringend. „Ich weiß, was er drauf hat. Er braucht Räume, das hat er gezeigt“, so Schinkels zu seinem Joker, den zu seiner Spielzeit kommen wird. Jetzt geht es gegen Ybbs, Rabenstein und Melk. Schinkels: „Mannschaften, die mit dem oberen Tabellendrittel zu tun haben werden und nach vorne Fußball spielen.“