Triumph im Duell der Titelaspiranten

Die Kicker aus der Braustadt lachen von der Tabellenspitze. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Saisonpartien blickt der SC Wieselburg auf einen gelungenen Start zurück.

Beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Rohrendorf zeigten sich die Erlauftaler von ihrer besten Seite. Dementsprechend begeistert sprach SCW-Coach Rudi Vogel, der nach seinem Rot-Ausschluss in Eggenburg vom Strafsenat des niederösterreichischen Fußballverbandes mit keiner Sperre bedacht wurde, nach der Partie von der Leistung seiner Mannschaft: „Das war ein Spiel auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt und vor allem auch für die Fans eine tolle Darbietung geboten.“

Spieler des Tages war einmal mehr Goalgetter Gabriel Hinterberger, der den Gegner mit einem Hattrick im Alleingang K.o. schoss. Eine leise Kritik äußert Vogel an der Chancenauswertung seines Teams in den ersten 20 Spielminuten: „Nach Topchancen von Andreas Lahmer, Hinterberger und Clemens Heindl hätten wir schon 2:0 oder 3:0 führen könnten. Dass wir trotz des starken Offensivpressings keine Tore erzielt haben, stört mich ein wenig. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.“

Vogel bot gegenüber dem Auftaktsieg in Eggenburg mit Jürgen Pilz und Andreas Lahmer zwei neue Spieler in der Startelf auf. Dazu seine Erklärung: „Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader. Das Grundgerüst ist gesetzt, aber auf einigen Positionen werde ich auch in Zukunft rotieren. Ich sehe bei vielen Spielern eine Weiterentwicklung. Deshalb mache ich es von den Leistungen im Training und Spiel sowie vom Gegner abhängig, wer von Beginn an spielt und wer nicht.“

Für die SCW-Kicker steht am Samstag das Nachbarschaftsderby mit der SVg Purgstall auf dem Programm. Filip Faletar steht seinem Team nach der abgesessenen Rotsperre aus der abgelaufenen Saison wieder zur Verfügung. Vogel betont: „Wir gehen mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen in dieses Derby. Auf die leichte Schulter werden wir es aber sicherlich nicht nehmen. Purgstall hat eine Mannschaft mit sehr viel Qualität. Wir müssen wieder all unsere Tugenden in die Waagschale werfen. Vor allem müssen wir ausblenden, dass Purg-stall null Punkte und wir sechs Zähler haben. Das ist trügerisch.“