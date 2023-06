Schweiggers muss gehen: Die verpasste Chance aufs Finalspiel

Ein vierjähriges Kapitel ging am Samstag zu Ende, in Amaliendorf entglitt dem USC Schweiggers die Aussicht auf ein Entscheidungsspiel gegen ein im Titelkampf geschlagenes Wieselburg.

Während es am rettenden Ufer in Herzogenburg bis zum Abpfiff spannend blieb, das 1:0 für Ybbs auch erst in der Schlussphase fiel, war der Käse für die Waldviertler schon nach einer halben Stunde gegessen. Martin Nespor und zweimal Antonio Vidovic stellten binnen zehn Minuten auf 3:0 für die Hausherren und zogen den Derbygegner mit in die Gebietsliga.

„Da hat einfach alles nicht zusammengepasst“, sprach Sportleiter Thomas Reif auch von fehlender Mentalität im Vergleich zur Vorwoche. „Ich verstehe es nicht. Die machen mit uns was sie wollen, und wir verhalten uns teilweise wie Schulbuben. Wir haben die Gegner gestreichelt, sie haben härter gespielt, und dadurch mehr vom Spiel gehabt.“

Sourek und Nespor gehen nicht mit in die Gebietsliga

Reif muss also für die weniger schillernde Bühne eine Stufe darunter planen. Und dort sind viele Entscheidungen schon gefallen, wie der Sportchef nach der Partie verriet. Der Großteil des Kaders bleibe gleich, bekräftigte er einmal mehr. Auch Trainer Christoph Pomassl bleibt, er sei der beste, den man haben könne, ist Reif überzeugt.

Neuigkeiten gibt es bezüglich Petr Sourek und Daniel Nespor, die einstigen Schlüsselspieler werden am Freitag vor dem Heimpublikum verabschiedet. „Wir werden am Legionärsmarkt ein bisschen was machen, werden so auch ein paar Transfers tätigen. Ein paar Gespräche führen wir schon“, führte Reif aus. Schweiggers werde „eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft für die Gebietsliga stellen.“

Obere Tabellenhälfte als Ziel angepeilt

Dennoch will Reif nicht vom Wiederaufstieg sprechen. „Das kann man nicht planen. Ziel ist, dass wir in der oberen Hälfte mitspielen, wieder attraktiven Fußball zeigen und Erfolgserlebnisse feiern.“ Und dabei die Plattform für Talente im Waldviertel zu bleiben, die sich in einer höheren Liga beweisen wollen – auch wenn diese jetzt eine Stufe niedriger liegt. „Schade, weil in der Landesliga wirklich guter Fußball gespielt wird.“

Den will Schweiggers gegen Wieselburg genauso zeigen, den Fans gegen die „die spielerisch beste Mannschaft der Liga“ einen schönen Abschied schenken. Außerdem will Reif den vorletzten Tabellenplatz behalten – wenn auch nur der Ehre wegen: „Letzter will ich nicht werden, es reicht der Abstieg. Der 13. Platz ist noch zu verteidigen.“